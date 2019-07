García en El Alto: Los de 2003 quieren volver a hacer daño

Acto con vecinos

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en un acto de entrega de obras en El Alto, dijo a los vecinos de aquella ciudad que estén atentos porque quieren volver los mismos de octubre de 2003 para hacerl daño a Bolivia.

“Mucha atención vecinos de El Alto, nuevamente la misma gente que le hizo daño en 2003 a los vecinos de El Alto, otra vez quiere volver a hacer daño a El Alto y a Bolivia entera, estén por favor muy atentos”, alertó el vicepresidente.

Para García Linera, se trata de candidatos que se hacen la burla de la lucha de los bolivianos y que están diciendo que ya no se debe producir gas.

El segundo mandatario le dijo incluso a funcionarios de la estatal YPFB que si no hay producción de gas no tendrían trabajo, no habría instalaciones de gas a las casas y ya no habría colegios.

“¿Con qué vamos a pavimentar esto si no es del gas, con deseos?”, cuestionó García Linera haciendo alusión al programa de gobierno de una candidatura opositora.

Las afirmaciones del Vicepresidente se produjeron en la inauguración de conexiones de gas domiciliario en el distrito 7 de la urbe alteña en un evento que contó con la presencia de líderes vecinales de los conflictos de octubre de 2003 .

