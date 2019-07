Molina dice que elección de prefectos fue “una generosidad” de Mesa

Desde su cuenta en Facebook, el ex prefecto Carlos Hugo Molina escribió: “¡Qué paradoja política extraordinaria! El gabinete de Carlos Mesa, aprobó luego de un largo trabajo el decreto que abrió la elección de prefectos con la firma de Hormando Vaca Diez, como presidente interino. Eso se llama generosidad política”.

La respuesta no tardó en llegar, de parte del abogado Alfonso Morón Vargas: “¿Generosidad política? ¿Acaso no se les pagaba un sueldo a los ministros y al presidente Mesa? ¿La función pública es un acto de generosidad? La elección de prefectos es fruto de lo que la doctrina considera movimientos sociales como transformadores del derecho. ¿O vas a negar que el gobierno de Mesa estaba contra las cuerdas por la demanda cruceña? El virtuosismo y la generosidad política de Mesa no dan para tanto”.