Royal Pari – Always Ready: ¡No se juega!

El director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Adrián Monje, anunció que se postergará el partido por la coyuntura. Los clubes llegaron a un acuerdo y el encuentro tendrá nueva fecha

Lo cierto, en medio de la incertidumbre del consejo superior de la División Profesional, es que el partido entre Royal Pari y Always Ready no se juega. Primeramente, el Servicio Departamental de Deporte de Santa Cruz (SDD) informó que el estadio Tahuichi Aguilera no está apto para albergar un encuentro porque presenta una falla eléctrica después el director de competiciones de la FBF, Adrián Monje, confirmó que no se jugaba.

Desde las primeras horas ya se preveía que el partido no se iba a disputar, pero todavía se tenía una pequeña esperanza de que en la reunión de los clubes que se desarrolla en Cochabamba se solucionen las diferencias, no fue así. Cerca de las 18:00, el club inmobiliario publicó la carta del SDD dando a conocer que no había escenario para jugar el cotejo.

July 22, 2019

El equipo millonario recibió la orden de presentarse en el predio departamental, pero minutos después abandonaron el escenario, ya que las puertas estaban cerradas. Quince minutos más tarde, Monje confirma que las dirigencias de ambas instituciones llegaron a un acuerdo para reprogramar el partido, con la condición de que el local corra con los gastos del próximo traslado del visitante.

