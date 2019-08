Morales lanza el desafío de sumar más de 4 millones de votos y destaca el papel del empresariado cruceño

El presidente Evo Morales lanzó a su partido el desafío de sumar más de cuatro millones votos para el binomio que conforma con el vicepresidente Álvaro García en las elecciones nacionales del 20 de octubre. Quiere sumar un millón más que en 2014, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS), sigla por la que postula a su cuarta reelección continua, consiguió más de tres millones de sufragios.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Lo hizo en la proclamación que preparó el oficialismo en el Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, región de la cual valoró su importante aporte a la economía del país.

Para Morales, “aquí son visionarios, no solo para mejorar la situación económica de la familia, sino de toda Bolivia. Santa Cruz es el centro de integración de todo el pueblo”. En ese contexto, lanzó un guiño al empresariado cruceño: «Quiero saludar al empresariado cruceño», dijo y luego añadió «Tendrán sus demandas, sus reivindicaciones, pero ante sus demandas siempre proponen soluciones para toda Bolivia”. Caudal electoral

Morales recordó, en medio de fuertes ráfagas de viento, que en 2005 el MAS, en su primera victoria, sumó más del 50% de votos y que aquella vez más de un millón de bolivianos votó por esa opción política.

“Esperamos ahora, va a ser más de cuatro millones de bolivianos que van a votar por el Movimiento Al Socialismo (MAS)–Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos”, desafió Morales a sus militantes y simpatizantes en el Cambódromo, desde donde anticipó su victoria electoral.

También rememoró que en 2009 el respaldo a su candidatura superó los dos millones; y que en la última elección, en 2014, la sigla del MAS sobrepasó los más de tres millones de votos.

Según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en 2014 un total de 3.173.304 personas votaron por el oficialismo de un universo de 5.487.676 votantes. Para las elecciones de octubre, el TSE trabaja en la consolidación del padrón electoral que se aplicará en esa ocasión.

Desde el Cambódromo, el Presidente, quien es blanco de críticas de la oposición por su afán de repostulación pese a que le fue negada esa posibilidad en el referéndum del 21 de febrero de 2016, pidió a sus militantes no confiar en las encuestas porque nunca fueron «honestas» y más bien urgió asegurar con el voto la victoria en los comicios.

Encuestas

«No podemos confiarnos en las encuestas, con más fuerza, porque el voto de ustedes es un voto para ustedes, el voto no solamente es para Evo, el voto no solamente es para Álvaro (el vicepresidente García Linera), el voto es para el pueblo boliviano», remarcó el mandatario, quien no dejó de sostener su sombrero de sao por los golpes de viento, mientras se dirigía a sus militantes.

Según la última encuesta publicada el 31 de julio por la red PAT, Morales encabeza la preferencia electoral con el 38,4% seguido del exmandatario Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana que tiene el 23,6%, y de Oscar Ortiz de la alianza Bolivia Dice No con el 11,9%.

Los otros candidatos: Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) tiene el 2,6%; Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), el 1,9%; Jaime Paz Zamora, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1,7%; Ruth Nina, de Pan-Bol, el 0,9%; Israel Rodríguez, del Frente Para la Victoria (FPV) el 0,1% y Virginio Lema del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sin porcentaje.

Morales advirtió que la concentración es para que Bolivia nunca más sea un “Estado limosnero” y para que no vuelva nunca más el “neoliberalismo”, ni las bases militares de Estados Unidos, y a los jóvenes les recordó que el MAS tiene un plan de crecimiento económico que engloba la industrialización de los recursos naturales. (02/08/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz