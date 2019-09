Susana Seleme Antelo

Frente a la última encuesta de la empresa colombiana ViaCiencia *, me asiste el derecho ciudadano de la duda. ¡Dudo, luego existo!

Esa empresa presentó al país un Evo Morales ‘incombustible’: 43% de votación, en los días de furiosos incendios en la Chiquitania. Ya suman 2.7 millones Ha. diezmadas, fauna y flora calcinadas, aire, ríos, humedales contaminados. La gente sufre las consecuencias de inhalar humo en medio de las cenizas que esparcen los vientos de 70/90Km por hora.

A esos incendios se suman los de Tarija y otras zonas. Sin embargo, según la encuesta de ViaCiencia, Morales crece. ¿Será de verdad ‘incombustible’ y que no le afecta el repudio de la sociedad por no declarar ‘Desastre Nacional’ ante la tragedia del fuego que no cesa? Pareciera que tampoco le afecta el negativo impacto en el resto el país, el Pantanal, la Amazonía, pulmón del planeta Tierra junto con África.

¡Algo anda mal en esos datos! ¿O es una puerta abierta al fraude?

Dudo que Morales sea ‘incombustible’. ¿Será que a las/los futuros votantes no les afecta que el seguro universal de salud -SUS- no haya empezado a funcionar porque no tiene sostenibilidad financiera? Y que profesionales y pacientes tengan que mendigar por médicos especialistas, medicinas, equipos de alguna generación, ni siquiera de la última; personal de enfermería, paramédicos, mientras el centralismo despilfarra los dineros de toda la sociedad en aviones, helicópteros, museos para alimentar el ego de Morales, elefantes blancos, coimas y corrupción.

¿A nadie le importa que las Reservas Internacionales hayan disminuido a $us 7 mil millones, de $us 15 mil millones que eran hace dos años? Más dudas.

¿Será que tampoco ‘le quema’ su desprecio a la voluntad popular que le dijo NO a su nueva postulación en aquel histórico Referéndum del 21 de febrero de 2016? Ese desconocimiento, indujo la violación el Art. 168 de la CPE que le permitía solo dos reelecciones continuas. Va por la cuarta, mediante una grosera ‘maniobra envolvente’ del Tribunal Constitucional, subordinado como los demás poderes del Estado.

Resulta que la encuestadora ViaCiencia fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Está por demás demostrado que ese Tribunal no es independiente y está sometido al poder político de Morales y sus compinches. Podrán revestirse de demócratas y utilizar el método de elecciones universales para dar imagen de legalidad y legitimidad. Pero ya no engañan ni a los más incautos. Nunca han sido demócratas. Esa es una certeza.

El TSE es funcional al poder, pues en Bolivia no existe independencia de poder alguno. Todos están subsumidos al poder rudo y duro del Ejecutivo. No en vano, el Vice afirma “No hemos venido a caminar sobre flores, sino a hacer la guerra”. Por si quedasen dudas, ahí está el cambio que impuso Morales en el saludo de las FFAA y la Policía: “Patria o Muerte”. Seguramente estaba incluido en “la línea que en 2006” le dieron “Fidel y Hugo”.

Era y es la guerra contra la sociedad boliviana que piensa diferente y rechaza el pensamiento absoluto y el partido único, propios de toda dictadura. Esa es otra certeza.

No obstante, la duda en este tiempo abrumado por la chatura del centralismo populista/extractivista, crece pues existe otra encuesta, prohibida por el régimen con argucias leguleyas conocidas. La prohibida tiene 5 veces más población encuestada -14.000 personas en todo el país- y coloca a Morales, apenas por encima de 31%. Cierto que las encuestas son una fotografía del momento, pero nadie es tan gil para no saber la intencionalidad política que conllevan: causan efecto, más aún si la población está expuesta al bombardeo masivo de la impostora propaganda electoral oficialista.

Una duda más: el crecimiento del padrón electorales es de 6.39%. En dos años, de 6.438.801 habilitados para las elecciones judiciales de 2017, el nuevo padrón llega a 6.850.388 personas. En todo caso no es un crecimiento vegetativo normal. Tampoco es Bolivia país receptor de migrantes. ¿Otra puerta abierta al fraude? Y sobre llovido, mojado: el mismo TSE señala que en el padrón actual hay 16.000 cédulas de identidad duplicadas, y muchas personas fallecidas.

Pareciera que puede quemarse todo el país y Morales ni se chamuscaría ni se conmovería. Sin embargo, ¿qué pasaría si la provincia Chapare -su ‘Santuario’- donde los cocaleros cultivan la hoja de coca, materia prima de la cocaína, fuese presa de las llamas? El crimen organizado de la cadena global coca-cocaína no necesitaría declaración de ‘desastre’: hubiese entrado como Pedro por su casa.

Otra certeza: si el TSE hiciera ganar a Morales el 20 de octubre próximo, como vaticinó ViaCiencia, sería con fraude.

*La empresa Viaciencia fue fundada en Bolivia «entre febrero y marzo» de 2019, de acuerdo a Oskar Fletscher, su representante en Bolivia, según el periódico cruceño El Deber, citado por el matutino Página Siete (La Paz, 15.VIII.2019)