Esposa de Ortiz cuestiona el cinismo de quienes “han comido de la mesa del masismo”

Ojdana Salvatierra, esposa del candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, publicó en Facebook una carta pública donde, en clara alusión a Carlos Mesa, le dice que él “no tiene los mismos principios, los mismos valores, ni la misma vida que Oscar”. “Me duele cuando quien ha elogiado y comido de la mesa del masismo se compara con su lucha contra la corrupción”, dice en otro párrafo.

La carta completa

Ojdana Salvatierra de Ortiz*

Nunca me ha gustado la política ni los políticos pero en uno de esos renglones inesperados en los que Dios escribe nuestras vidas, me casé con un hombre enamorado de la política y llevo con él veinticinco años de matrimonio. Lo he visto trabajar sin descanso, renunciar tantas veces a mejores salarios y a los pequeños placeres de la vida para los que casi nunca tuvimos tiempo.

Lo he visto preocuparse y ocuparse, tratar de que los jóvenes comprendieran el valor de la política como servicio, sufrir cada vez que alguien próximo se corrompía y tratar de hacer de su vida un ejemplo para nuestras hijas.

Ahora algunos le piden que renuncie, que apoye eso contra lo que ha luchado tanto tiempo, que mire hacia otro lado, que sea pragmático, algunos, los más atrevidos o los más inconscientes, le llaman traidor por no traicionarse a sí mismo, funcional por no ceder a las ansias de poder de los de siempre, esos que aprovechan para regar cuando llueve.

Me duele cuando quien ha elogiado y comido de la mesa del masismo se compara con su lucha contra la corrupción, cuando quien es incapaz de explicar su vida mancha con mentira la nuestra; y me duele especialmente la complacencia de los que saben la verdad y la callan.

Y en medio de tanto cinismo sus adversarios dicen ahora coincidir con él. Pues no; no, no y no; usted no se parece a mi esposo, no piensa como mi esposo, no tiene los mismos principios, los mismos valores, ni la misma vida que Oscar.

Usted piensa como vive y Oscar vive como piensa, aunque algunos no quieran entenderlo.

*Esposa de Oscar Ortiz Antelo

