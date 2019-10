La encuesta «censurada»: apretada victoria de Mesa sobre Evo en balotaje

En la segunda encuesta de la UMSA y Fundación Jubileo, Evo Morales obtiene 32,3% y Carlos Mesa 27%; en una segunda vuelta el candidato de CC obtendría 35,8% de votos y el postulante del MAS 35,5%.

Elecciones 2019: 14 mil encuestados perfilan apretada victoria de Mesa sobre Evo en balotaje

Cuadro sobre la intención de voto en Bolivia. Foto: captura twitter

La Paz, 11 de octubre (ANF).- La segunda encuesta de la Universidad Mayor de San Andrés y Fundación Jubileo da una victoria a Evo Morales (MAS) con el 32,3% sobre Carlos Mesa (CC), quien obtiene 27%. Con esta preferencia electoral una segunda vuelta sería inminente, de acuerdo al mismo estudio, Mesa ganaría en el balotaje con un estrecho margen a su principal oponente.

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, ha publicado en su cuenta de Twitter los datos de la segunda encuesta de intención de voto. El candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, ocupa el tercer lugar con el 9,2%; seguido del candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung que escaló a 6,8%.

Con porcentajes más bajos se encuentran: Félix Patzi del Movimiento Tercer Sistema (MTS) con el 2,4%; luego está Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con el 1,2%; Virginio Lema del Movimiento Nacionalista Revolucionario con 0,6%; Israel Rodríguez de Frente para la Victoria obtiene 0,5% y Ruth Nina de PAN-BOL con el 0,4%.

“Como lo expresamos ayer en el Cabildo, no nos vamos a someter a la censura de un Órgano Electoral completamente parcializado con el gobierno. Por eso hacemos conocer a la población los resultados de la encuesta de #TuVotoCuenta que cumple a cabalidad los parámetros exigidos”, dijo Albarracín.

Según este sondeo, en caso de una segunda vuelta, Mesa obtendría 35,8% de votos y Morales 35,5%, según informó el portal de notimerica.com.

La UMSA y Fundación Jubileo presentaron al TSE este jueves, antes del mediodía, toda la documentación con el soporte técnico del estudio. Hasta la tarde de este viernes el organismo no se pronunció para autorizar su publicación.

Sin embargo, la alianza Tu Voto Cuenta señaló que en el TSE indicaron que el Sifde elevará el informe de la encuesta a la Sala Plena, instancia que debe considerar el tema, sin embargo, sus sesiones se realizan los días miércoles y por el momento no está previsto que se realice una Sala Plena con carácter extraordinario.

Lo que significa que el TSE abordará el tema de la encuesta de la UMSA una vez que venza el plazo de difusión de estudios de opinión que se cumple este domingo 13 de octubre.

En consecuencia, las dos encuestas que realizó la alianza Tu Voto Cuenta fueron impedidas de ser publicadas por el Órgano Electoral. El 11 de septiembre, el TSE advirtió a la UMSA que no podía ser publicado el estudio por observaciones técnico legales, pese a las explicaciones, el órgano no levantó el veto; mientras que en el segundo caso, la entidad no se pronunció.

Jubileo utiliza el método de muestreo probabilístico, estratificado, por conglomerados y bietápico. La calidad de la estimación estaría sustentada con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2,8% para recintos, según la información que empezó a circular por diferentes redes sociales.

Fuente: noticiasfides.com