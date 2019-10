“Me sacaron los ojos con un cuchillo”: Sargento mutilado en una mina de El Callao rompió el silencio (VIDEO)

El sargento Leocer Lugo fue torturado por los criminales de El Callao (Venezuela). Foto Difusión / La República Perú

Leocer José Lugo Maíz, un sargento fue víctima y reflejo de los grados de violencia que sufren en la mafias por la minería que dominan las minas de oro de El Callao.

De acuerdo a una publicación de la periodista Dayana Krays en su cuenta en la red social Twitter, el militar fue abordado por los delincuentes locales, quienes recibieron la alerta de un informante de la Guardia Nacional que lo confundió con un enemigo.

“Primero me cortaron la lengua, después me dieron golpes en la cabeza con botas de punta de hierro (…) me dieron con un machete en la espalda y me cortaron las manos”, detalló.

“Me acostaron en el suelo y me amarraron los dos pies. Se montó uno en cada brazo y otro me sacó los ojos con un cuchillo’’, añadió al reportaje que causó indignación en la población.

La madre del sargento pide ayuda para poder costear los gastos médicos que se siguen generando a raíz de esta tragedia.

“Necesito una ayuda muy grande, que son la operación de sus ojos y de sus manos”, recalcó la mujer, quien también pidió que la apoyaran para cuidar a la hija de Leocer, una niña de tan solo cuatro años.

“Mucha ayuda necesito. Si alguien está escuchándome, por favor póngase en mi lugar. Soy una madre pobre, no tengo ayuda de nadie”, enfatiza la fémina que representa al estrato más golpeado por la crisis en Venezuela.

Testimonio de una sargento sobreviviente de las minas:

«Me cortaron la lengua, me dieron con un machete en la espalda, me cortaron las manos, me acostaron en el suelo y me amarraron los dos pies, y se montó uno en cada brazo y otro me sacó los ojos con un cuchillo». #30Oct pic.twitter.com/Qoj90Ka1gi — Dayana Krays (@Dayanakrays) 30 de octubre de 2019



Fuente: lapatilla.com