Polémico perfil de un candidato

Elecciones. Analistas consideran que el postulante a la presidencia por PDC no tiene claras sus tradiciones ancestrales con las tradiciones culturales de Bolivia.

Sus declaraciones a la prensa y algunas de sus propuestas han causado polémica dentro y fuera del país, colocándolo como uno de los candidatos a la presidencia más observado.

Chi Hyun Chung, es el candidato boliviano-coreano que busca ocupar el sillón presidencial de Bolivia bajo las siglas de la organización política Partido Demócrata Cristiano (PDC). Y aunque es prácticamente el último candidato entró a la carrera electoral, según las encuestas difundidas sobre la intención de votos, lo muestran como uno de los aspirantes que va subiendo en apoyo rumbo a la jornada electoral del próximo domingo 20.

En base a ello, algunos analistas políticos dejan su opinión sobre el perfil que presenta el candidato evangelista Chi Hyun Chung.

El camino rápido para lograr la atención

El reconocido sociólogo y catedrático Remigio Carlos Reynaga, considera que el candidato de PDC ha optado por apostar por un discurso nuevo para despertar la curiosidad y atención de la gente. «Yo creo que él considera que lanzar sus propuestas raras hace que la población se fije en él. No olvidemos que es un personaje de la sombra y tiene la necesidad de mostrarse y éste es el camino rápido para adquirir la atención y mayor apoyo en votos. Por más disparatadas que sean sus declaraciones, crean cierta referencia para algunos, aunque yo creo que en algunos casos, ni si quiera él lo cree», opinó.

Para el académico, los orígenes asiáticos que tiene Chi, hace que él tenga una mentalidad distinta a la cultura boliviana. «Para delinear propuestas en todos los ámbitos que ha señalado en más de una oportunidad el candidato, tiene que conocer a fondo la cultura y creo que él confunde un poco la cultura de sus ancestros con la boliviana. Por ejemplo a mi me parece un disparate lo de las artes marciales con el Tinku, eso no tiene nada que ver con el arte marcial, eso es más que una cultura, es un ritual andino y él no sabe hacer las diferencias», añadió.

Teorías que marcan un liderazgo

A su turno, el analista y sociólogo, Renzo Abruzzese, al hablar sobre el candidato Chi, hace referencias a la teoría de Max Weber, quien estableció tres tipos de liderazgos: el carismático que encaja en aquellos líderes cuyo poder de atracción personal es superior a cualquier otro atributo. En segundo tipo son los líderes cuyo perfil está condicionado por la tradición, las costumbres o la religión y finalmente los que toda capacidad de dominio se sujeta a parámetros racionales. En base a ésta teoría, señaló que a Chi Hyun lo acompaña un discurso que emerge de una lectura fuertemente condicionada por los valores propios de sus creencias religiosas y de las escalas valorativas que la acompañan. «Se trata de un liderazgo que en la tipología sociológica se conoce como «tradicional» enfrentado los perfiles enmarcados en una racionalidad-legal más cercana a los dirigentes típicos del occidente moderno encarnados, en esta particular coyuntura, en Carlos Mesa y Oscar Ortiz», dijo.

Renzo indicó que los mensajes que emite éste tipo de liderazgo que está generalmente asociados a códigos morales, aleja a los líderes modernos, haciendo que los sistemas valorativos se neutralicen frente al pragmatismo estratégico que supone la lucha por el Poder. «Su electorado preferencial será en consecuencia aquel que pertenece a los segmentos sociales cuyas lecturas de la realidad y preferencias políticas están marcadas por una concepción más moral o religiosa y por una percepción sublimada de la política», dijo a tiempo de asegurar que ésto hace que los líderes tradicionales se presenten como hombres de fuertes creencias y conceptos irrenunciables.

Prioridad de los opositores

Con las anteriores opiniones coincidió la analista Marisol Bilbao la Vieja, quien señaló que el mecanismo por el que apostó el candidato es el más directo para sentar presencia de manera pública. «La verdad es que esa es la mejor manera para hacer conocer a un candidato nuevo. Las declaraciones controversiales ayudan a que adquiera fama, ya sean buenas, malas, acertadas o no sus declaraciones», manifestó.

Sin embargo, la analista fue más allá al señalar que aunque todas las personas tienen los mismos derechos políticos de postularse o no, Bolivia atraviesa otra realidad que tiene a la población en alerta y con gran expectativas. «El momento histórico es otro ahora. No necesitamos nuevos candidatos, que sean diferentes, jóvenes o pasado en política, sino un sólo bloque done no importa la nacionalidad, jóvenes, o el color. Si a la oposición le queda algo de objetividad debería buscar la unión, pero no lo entienden así y no lo van a hacer. La disputa debería ser sacar un sólo líder», remarcó.

Poder evangélico en el poder político

El sociólogo Remigio Carlos Reynaga, indicó que todos los seres humanos tienen los mismos derechos de participar de una elección. Pero que en muchas ocasiones se observa cierta manipulación por parte de pastores o líderes para con el resto de la comunidad de dicho sector.

Por tal motivo, considera un peligro la mezcla de religión con la política. «Una cosa es la posición particular y otra es que se aprovechen para incitar a la gente a que actúen de determinada manera que ellos consideran. A mi me parece peligroso que se utilice ésto para fines de conquista de poder y no importa el partido político que sea, pero no hay que utilizar la buena voluntad, inocencia y fe de la gente», dijo.

Los evangélicos y cristianos del país se convierten en un sector que logra mayor apoyo como un bloque político

A diferencia de otros procesos eleccionarios en el país, en ésta oportunidad, llama mucho la atención la presencia de personas representantes de distintas iglesias que pugnan por ocupar un espacio público.

En las listas figuran candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados, que forman parte de la iglesia Cristiana y Evangélica.

Y aunque el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), son las organizaciones políticas más sonadas en éste punto, porque ambos tienen en sus binomios a candidatos evangélicos, también están otras fuerzas políticas que han incluido en sus listas a personas representantes de dicho sector.

Chi Hyun Chung, pastor evangélico es candidato presidencial por el PDC.

En UCS, está Humberto Peinado como candidato a vicepresidente acompañando a Víctor Hugo Cárdenas. En éste frente político también se propone al Pastor Ogier Soliz, de la Iglesia cristiana para segunda senaturía. También figuran activistas de la Coordinadora de la Familia y la Vida, como Arturo Arroyo y Jessenia Peña.

En el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), está como candidata legisladora a María Irene Squillaci, pastora y escritora.

Mientras que en Bolivia Dice No (BDN), está la activista del 21F y cristiana evangélica, Pamela Flores, buscando una diputación plurinominal.

Así también hay postulantes evangélicos en las filas de Comunidad Ciudadana (CC) e inclusive en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

21 Agosto

» (Paola barriga) tiene una psicología de hermana mayor, de dueña de la casa más o menos»

2 Septiembre

“Su doctrina ideológica (de la comunidad lgtb) no es para propagarla. Eso es para ellos. Además tienen que recibir tratamiento psiquiátrico, si eso proviene del problema de la casa, si tiene problemas que arrastra de ayer, si ha tenido complejo de violencia sexual o violencia física en la familia. Eso debe ser tratado psiquiátricamente”

3 Septiembre

“No podemos decir que la parte ancestral tiene que ser la pachamama, que ancestral tiene que ser la tierra. Eso es el paganismo que ha aparecido después de la artimaña del diablo mismo”,

11 Septiembre

«El varón tiene un estilo de comportamiento; la mujer, otro estilo. Por lo tanto, a la mujer se la tiene que educar para que se comporte como mujer”

18 Septiembre

«Yo voté por evo en aquel tiempo, no tengo carnet por evo, pero voté por él. Para gobernador también voté por rubén costas, pero me defraudó »

26 Septiembre

Demoler una infraestructura (casa grande del pueblo) no me parece prudente, tenemos que ser prudente por ejemplo pensar en un campo amplio de garaje

Que tenga patio

22 Septiembre

“No podemos hablar en términos globales de penalizar o despenalizar el aborto porque cada caso es diferente. Hay que ver el tema desde la perspectiva médica y jurídica. No obstante, estoy comprometido con la defensa del derecho humano a la vida”

26 Septiembre

«Vaciaremos en un 80% gracias al proyecto de la detención semipresencial que elaboramos, en el que el interno de lunes a viernes trabaje y esté con su familia, el sábado se reporte en la cárcel y el domingo vaya a misa»

27 Septiembre

«Vamos a activar a nuestros mototaxistas, taxistas, micreros, a ellos les daremos el grado de gendarmes, pueden tener el bastón de policías, ellos podrán portar y tendrán su radio, entonces con ellos haremos un convenio, activaremos la vigilancia de 24 horas a nuestra ciudad»

28 Septiembre

«Queremos fomentar la cultura, y lo vamos a hacer en forma grande, vamos a crear el arte marcial boliviano, para defensa p 28 Septiembre ersonal, lo voy a gestionar con el Tinku, porque es una manera de vender nuestra imagen propia de Bolivia»

