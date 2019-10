Santa Cruz no levanta la medida y se alista para encarar el tercer día en paro

Santa Cruz.- El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, desde el Cristo Redentor, se dirige a toda la población que se alista para encargar el tercer día del paro indefinido que se acata en Bolivia.

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, volvió a dirigirse a los cruceños desde los pies del Cristo Redentor, afirmó que este paro no se levanta y que Bolivia no irá a una segunda vuelta con las mismas autoridades electorales que administraron este proceso electoral, que fue observado por opositores y por observadores internacionales.

“Vamos a continuar con el paro indefinido porque necesitamos vivir en democracia, todos los sectores están apoyando que continúe para que pueda este país tener una nueva esperanza de vida. Vamos al tercer día con esas ganas, con ese amor a Santa Cruz, este paro solo se suspende por dos razones: o vamos a una segunda vuelta o este pueblo lo pide”, señaló Camacho.

Surtirán mercados con alimentos

Por otra parte, adelantó que se ha puesto en contacto con productores ganaderos y avicultores para que vuelvan a provisionar los mercados para que la población pueda acudir a ellos para aprovisionarse de alimentos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Los camiones que van a pasar para proveer esos alimentos irán registrados con una pancarta del Comité y estará registrado en las redes para que la población pueda ver si ese camión está autorizado en esa ruta”, señaló.

Mensaje a la Policía de Santa Cruz

También lamentó la violencia que se registró este jueves en la zona de ciudad Satélite, donde un grupo de presuntos seguidores del partido de Gobierno, provocó a un grupo de bloqueadores. Camacho volvió a llamar a la paz y pidió a la Policía a resguardar la seguridad de todos los bolivianos y no solo a los masistas.

“Así como tenemos este comandante masista que se da el lujo de meter preso a quien le da la gana, le pedimos que vaya a meter preso a los mismos de su partido que están generando violencia”, concluyó.

Fuente: Unitel, El Deber