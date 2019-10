«Voy a eliminar los ministerios de la Presidencia y Comunicación por salud»

Virgino Lema, candidato del MNR.

Es sobrino-nieto de Víctor Paz Estensoro, el estadista quien fue presidente de Bolivia en cuatro distintas oportunidades, es tarijeño, abogado, dueño de un medio impreso local y candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), su nombre es Virginio Lema, quien con 49 años y ese característico tono “cantadito” de los chapacos, habló de sus propuestas para ser el próximo Presidente de Bolivia y para ello, plantea entre otras cosas, eliminar por lo menos dos ministerios: el de Comunicación y la Presidencia que tienen los presupuestos más elevados para propaganda gubernamental y destinar ese dinero para que cada boliviano que se enferme, con solo presentar su carnet, pueda ser atendido de forma gratuita en cualquier centro de salud. Lema habló con EL DIARIO.

EL DIARIO (ED) ¿QUIÉN ES VIRGINIO LEMA Y CÓMO LLEGÓ A LA POLÍTICA?

VIRGINIO LEMA (VL) Soy abogado, estudié en la UMSA, trabajo en medios de comunicación desde hace 20 años, he trabajado en radio, prensa, he fundado varios periódicos, he sido Vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa en dos oportunidades. Trabajo en la Fundación Rincón de la Victoria.

Soy medioambientalista por naturaleza, trabajo en un bosque. Yo cuido un bosque que pertenece a todos los bolivianos: es la reserva de flora y fauna del Sama. En ese lugar trabajo hace muchos años reponiendo plantas nativas a los bosques. Tenemos un proyecto muy importante que estamos desarrollando hace muchos años conservando el medio ambiente. Es el medioambiente el que me ha traído a la política.

Yo tengo raíces emenerristas. Víctor Paz Estensoro era mi tío abuelo, de ahí nace mi esencia del MNR. El MNR es el apartido más grande de la historia de Bolivia y que más ha transformado la historia de Bolivia, pero también fue un partido que así como ha tenido luces también ha tenido muchas sombras.

ED. ES LA PRIMERA VEZ QUE POSTULA A LA PRESIDENCIA DEL PAÍS, EN ESE SENTIDO ¿CÓMO VE LA POLÍTICA BOLIVIANA ACTUALMENTE?

VL. Yo creo que si de verdad quereos transformar Bolivia lo que tenemos que hacer es transformar la política. Con la misma forma de hacer política que tenemos hoy en el país vamos a tener los mismos políticos, vamos a seguir teniendo corrupción, despilfarro, mal uso de los recursos.

El tema más profundo que debemos cambiar los bolivianos es la forma de hacer política. Que las mejores mujeres y hombres de este país hagan política, que hacer política sea un motivo de orgullo, no como hoy día que es sinónimo de algo malo

La política tiene que servir para transformar la vida de la gente

Siento que si cambiamos la forma de hacer política hemos cambiado en esencia nuestro país.

Yo entiendo, hago, siento la política de otra manera, por eso yo digo, nunca más reelección de ninguna autoridad, nunca más. Cinco años y a su casa, nunca más reelección y eso es esencial porque justamente la relección es la que nos está llevando hoy día a un descalabro social, ¿Por qué? Porque las autoridades lo único que quieren es quedarse en el poder, es una desesperación por permanecerse en el poder.

Mire usted: Carlos Mesa, 20 años en la política; Oscar Ortiz, 23 años en la política; Evo Morales 35 años en la política; Víctor Hugo Cárdenas, 40 años en la política; Félix Patzi, 20 años en la política. Eso debe acabar.

ED. ¿ESPECÍFICAMENTE A QUÉ SE REFIERE CUANDO HABLA DE HACER UNA NUEVA POLÍTICA?

VL. Me refiero a una forma de pensar diferente las cosas. No podemos seguir pensando que el Gobierno tiene que ser rico y la gente pobre, no podemos seguir pensando que el Gobierno es el que administra los bienes de los bolivianos y que tenemos que entregarle al gobierno el 70 por ciento de lo que generamos. Eso está mal.

Habemos miles personas en Bolivia que no somos ladrones, que nos hemos preparado. Habemos miles de bolivianos que podemos transformar el país. Yo nunca he robado y nunca lo haré. Necesitamos una nueva forma de pensar, de hacer la política y eso pasa por el desprendimiento de los políticos. Pero ahora los políticos hacen empresa, hacen de la política una forma de vida para quedarse años de años en el poder en cualquier cargo. Eso tiene que acabar, no podemos tener profesionales en la política, tenemos que tener servidores públicos.

ED: ¿COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA, CUÁLES SON SUS PROPUESTAS MÁS IMPORTANTES POR LAS QUE LOS BOLIVIANOS DEBEN VOTAR POR EL MNR?

VL. La primera es la salud. Todos dicen que hay que poner más plata a la salud, nosotros decimos que esto no solo se soluciona con plata, se trata de una decisión política. ¿Qué proponemos? Con el carnet de identidad usted puede ir al centro médico que quiera público o privado y ¿quién paga? El Gobierno. Hay dinero y sobra.

ED. ¿CÓMO VA A EJECUTAR ESA PROPUESTA?

VL. Primero, voy a cerrar el Ministerio de la Presidencia (que tiene un presupuesto de ) cinco mil millones. Voy a bajar a la mitad la inversión o el gasto que se hace en el Ministerio de Defensa a la mitad. No voy a comprar una sola bala en mi gobierno. Bolivia no necesita balas, necesita medicinas, no necesitamos tanques, necesitamos alimentos.

Segundo, voy a eliminar el Ministerio de Comunicación que lo único que sirve ahora es para adular al Presidente de la República. Como no va haber reelección, nadie necesita hacer propaganda, ninguna entidad pública necesita hacer publicidad para nada.

Como segunda propuesta, proponemos una transformación profunda del sistema económico en nuestro país, un cambio en todo el sistema impositivo. Nunca más lo que tenemos hoy día cuando hay una persecución a la gente que genera recursos. Más del 70% de lo que producimos se queda en el Gobierno y eso se tiene que acabar y hay muchas propuestas en torno a eso como por ejemplo la recuperación del mar. Propongo recuperar el mar con la economía. Hoy día Bolivia pierde dos millones de dólares todos los días por la mala relación que tenemos con Chile. Proponemos comprar puertos chilenos, que el Gobierno de Bolivia sea propietario de los puertos chilenos, que la banca boliviana esté en puertos chilenos.

En el tema del medioambiente proponemos un millón de hectáreas de bosques de producción. Estamos hablando de bosques de mangas, de achachayrús, de guayabas, de limones, de naranjos. Un millón de hectáreas de bosques significan tres o cuatro veces el total de lo que ingresa a Bolivia por concepto de hidrocarburos.

El Diario / La Paz