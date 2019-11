Borda espera que cerco a Camacho en El Alto sirva de reflexión para los cívicos

El presidente de la cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, afirmó hoy que el cerco por 10 horas en el aeropuerto de El Alto al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sirva para que los comités cívicos de todo el país reflexionen respecto al paro indefinido que vive el país.

«Espero que (el cerco) sirva de reflexión para los comités cívicos de todo el país. El señor Camacho ha sido bloqueado 10 horas y se ha ido a Santa Cruz. Hay gente que está 13 días bloqueadas en Santa Cruz y 29 días sin poder transitar en Potosí», aseguró Borda.

El legislador lamentó que el paro indefinido en la capital cruceña esté llegando a niveles de controlar la circulación peatonal hasta con contraseñas. En ese sentido, llamó a reflexionar sobre las consecuencias que trae el paro cívico a las actividades económicas de las personas humildes.

Los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, principalmente, llevan un paro indefinido continuo. En otros departamentos, como La Paz, Cochabamba, Oruro, Beni y las fronteras con Argentina se van sumando de a poco.

Por su parte, la presidenta de la cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, pidió a Camacho -quien ayer junto al cabildo de Santa Cruz, radicalizó las medidas de presión con la paralización de las instituciones públicas y fronteras- deponer sus actitudes.

«Ayer lamentamos en Santa Cruz un accidente gravísimo de un ciudadano que quería trasladarse, y por este tipo de violencia no podía hacerlo, no estamos de acuerdo con el ejercicio de la violencia de ninguna de las partes», resaltó.

Además, dijo que espera que la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones del 20 de octubre, sea la que determine si hubo fraude electoral o no.

«Creemos y ratificamos que la salida de este conflicto debe ser, como lo dijo la iglesia, como lo han dicho las opciones más democráticas, incluso la oposición y como lo han dicho 13 países dentro de la OEA que la salida es a través del diálogo, a través de la paz», manifestó.

La noche del lunes, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó al aeropuerto de El Alto para bajar, este martes en una marcha multitudinaria, desde El Alto hacia la Plaza Murillo y entregarle la carta de renuncia al presidente Evo Morales.

Sin embargo, no logró su objetivo porque un grupo de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) no permitió que pasara del aeropuerto de El Alto. Estuvo retenido al menos por 10 horas hasta que regresó a la ciudad de Santa Cruz. En declaraciones a los medios, dijo que no se cansará de viajar hasta entregarle personalmente la carta de renuncia el Presidente.