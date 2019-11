Camacho: “No vuelvo a Santa Cruz hasta que Bolivia sea libre”

7 de octubre (Urgente.bo).- Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que asistió al cabildo de la Asociación de los Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de Los Yungas en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, aseguró que no se irá de La Paz hasta que consiga que Bolivia sea libre y soberana.

El cívico fue recibido con guirnaldas de hojas de coca de los Yungas de La Paz ante cientos de cocaleros que lo apoyan y quieren la renuncia del presidente Evo Morales.

“Yo no me voy Santa Cruz hasta que Bolivia sea libre y soberana”, arengó Camacho que agradeció a los paceños y no paceños por resguardarlo a su llegada al aeropuerto de la ciudad de El Alto el día de ayer.

Lamentó que el gobierno impulse el racismo y la discriminación. Además, sostuvo que entregará la carta a Morales a nombre de todos los bolivianos y no solo a nombre de Santa Cruz.

“Esa carta la vamos a entregar todos en unidos”, insistió el líder cívico. Según la red Unitel, Camacho entregará la misiva de renuncia al presidente Evo mañana.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Marco Pumari dijo que el sector no se irá de la ciudad de La Paz “hasta sacar al tirano de palacio de gobierno”.

Paralelamente al cabildo de Adepcoca, los seguidores del Presidente realizan una concentración en la ciudad de El Alto.

