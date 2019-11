Clubes cruceños pedirán la suspensión de Rodríguez

Tras lo sucedido el sábado en el hotel Sun, los clubes de Santa Cruz asumieron la posición

La pelea que protagonizaron ayer Marco Rodríguez y Fernando Blanco provocó que seis clubes cruceños asuman la postura de solicitar la suspensión del vicepresidente de la FBF de su cargo.

Este dato lo confirmaron ayer los delegados de Guabirá, Blooming y Sport Boys, quienes hoy tienen previsto redactar el documento que será presentado a la Federación para que este ente matriz lo pase al Tribunal Superior de Disciplina Deportiva.

De esta manera, Rodríguez y Blanco afrontarán un proceso, que puede terminar en que ambos sean castigados, aunque el más perjudicado puede ser el directivo de la FBF, que puede perder el cargo.

Ayer, cada uno de ellos dio su versión sobre el hecho que se suscitó en el living de hotel Sun. Rodríguez explicó que lo hizo en defensa propia, luego de que fuera agredido físicamente por el directivo de Destroyers.

“Estaba sentado, tranquilo a la espera de un sandwichs cuando viene un tipo que no conozco y me dice que quiere conversar conmigo. Me paré y ahí fue cuando me dice que por qué me meto con los Blanco y se me viene encima. No me iba a dejar golpear y por eso respondí”, dijo Rodríguez. “Es un m… Rodríguez. Me brincó por atrás.

Luego de hacerle un reclamo personal le dije vamos afuera a pelear como hombre. Se lo pedí así por respeto al lugar donde estábamos”, dijo el menor de los Blanco, que debió ser atendido en el mismo hotel porque sangraba de la herida que le provocó el golpe del pandino Rodríguez