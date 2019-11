Don Evo:

Aquí le escribe un camba que no lo aprecia y de verdad, seré honesto con usted.

…Hace años casi le creí; por un ratingo pensé que usted era El Hombre que hacía falta, el Tipo que pondría en su lugar a los incapaces y picaros que estuvieron antes de su gobierno.

Pero ya me tincaba.

Me tincaba que la iban a embarrar y como ve, no le pelé al tincazo.

¿Como empezó?, difícil saberlo. ¿Fue su eterno resentimiento social?, ¿fue ese dolor infantil que no supera, ese feo sentir que le transmite a su gente, que sumado a millones de resentimientos se convierte en odio a personas que sencillamente no sentimos lo mismo?, ¿Es culpa nuestra, la vida que le tocó vivir?

Creo que no.

¿Quien arruinó su gestión?.

Le pregunto esto, porque sé que su gobierno tuvo cosas buenas empañadas por las otras.

Digamos que no fue usted, ok. Entonces, ¿Quién fue?, ¿ la gente que lo rodea?, ¿Esa gente que lo aisló de quien lo ayudó a subir y que usted hizo a un lado?

Y no le menciono a su gente involucrada en narcotráfico, desfalcos, bla, bla, bla..¿Para qué?, ¿Cambiaría algo las cosas?

La lista es larga.

Pero bueno, digamos que usted no fue, digamos que se lo escondieron o quizás lo sabía, pero se hizo el opa. Nunca lo sabremos.

Le peló don Evo.

Le peló cuando decidió cambiar las leyes a su favor, le peló cuando le creyó a su psicópata Vice, le peló cuando sin necesidad se burló, menospreció y subestimó a todo un pueblo. Le peló cuando su gente abusó por todo y por nada…

Si don Evo.

Mintió mucho, mintió su vice, sus ministros. Corrompió a gente sin esperanzas.

Y ahora nos creyó cotudos, panadas y hasta dijo sarcásticamente que nos enseñaría a bloquear.

Le peló don Evo.

Le peló con su discurso racial, con su eterno lamento de «indio pobrecito» que ya nadie cree.

Le peló en tantas cosas don Evo…

Y lo hizo sin necesidad, porque no le hacía falta, por que cuando empezó era la esperanza…

Que pena don Evo.

¡…Ahora es tarde!

EL ESCRIBIDOR





Fuente: El Escribidor