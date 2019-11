El MAS se abre a recibir a Camacho en medio de amenazas de enfrentamiento

miércoles, 06 de noviembre de 2019 · 18:09

La alianza de las Mujeres de la Revolución; el ministro de Gobierno, Carlos Romero; y el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez; coincidieron en abrir caminos para entablar un diálogo entre al presidente Evo Morales y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La alianza de las Mujeres de la Revolución, afines al Movientes Al Socialismo, dieron una conferencia de prensa en la plaza Murillo de La Paz, indicando que Camacho, puede llegar a La Paz, pero que no traiga odio, ni racismo.

«Si es que el señor Camacho va a venir a La Paz, nosotras como mujeres vamos a pedir que venga, que entre a la cuada de La Paz , pero que no traiga ese odio, que no traiga su divisionismo, que no traiga esa violencia, que no traiga esa dictadura como se está viviendo en la ciudad de Santa Cruz», indicaron.

En ese sentido pidieron un cese a la violencia que se genera el distintos departamentos del país y pidieron a Camacho, no impulsar actitudes violentas en Bolivia. «Muchas mujeres han sido golpeadas, el señor Camacho se ha dado a la tarea de decir que no salgan las mujeres de pollera», manifestaron.

Asimismo el Ministro de Gobierno indicó que se garantizará la llegada de Camacho a La Paz para que entregue la carta de renuncia del presidente Evo Morales, en la Casa Grande del Pueblo.

“Nosotros garantizaremos la seguridad para que cumpla su finalidad el señor Camacho de llegar de entregar su carta, pero sí hago un llamado a todos los actores a evitar cualquier tipo de provocación y enfrentamientos”, dijo el Ministro de Gobierno esta mañana. “Si quiere dejar una carta se coordinará con sus voceros para facilitar esa tarea”, complementó.

Ayer, Camacho fue impedido de abandonar la terminal aérea por afines al presidente Morales que, según revelaron los “Ponchos Rojos” pretendían llevarlo a la provincia Omasuyos para realizar “justicia comunitaria” porque pide la renuncia del Mandatario, y tuvo que ser evacuado de emergencia y para precautelar su integridad física en una avioneta militar porque la Policía habría sido rebasada por los funcionarios públicos y seguidores de Morales.

Romero precisó que él puede garantizar la seguridad de Camacho siempre y cuando “no haya provocaciones ni a la población alteña y paceña”. “Yo pudo garantizar (que entregue la carta), pero de las otras acciones no me puedo hacer responsable”, dijo.

El cívico fue llevado de retorno a Santa Cruz pero prometió que volverá a La Paz las veces que sean necesarias hasta entregar la carta de renuncia al Presidente. Hoy se prevé que llegue a las 15:30 y después bajaría a la sede del Gobierno.

Los afines a Evo reforzarán el cerco a plaza Murillo para evitar que el dirigente cívico llegue hasta la Casa Grande del Pueblo.

El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, también se refirió al tema, asegurando que Morales recibirá a Camacho en la Casa Grande del Pueblo y que le recibirá la carta anunciada.

«Es una decisión del Presidente (Evo Morales)». «Lo más óptimo es que llegue a El Alto y vaya a La Paz, cuál será el plan que él (Camacho) tiene, quiere tal vez que el Presidente firme la carta. No sé cuál será el plan de él (…) pero yo personalmente digo cuál es el problema, que lo reciba el presidente (Evo) a ver qué va decir», aseguró el dirigente cocalero en entrevista con el portal informativo Urgente.bo.

El dirigente del Trópico de Cochabamba garantizó que los organizaciones sociales no amedrentarán al cívico a su llegada a La Paz, como lo hicieron ayer una turbas de personas en el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto.

Sin embargo en horas de la tarde, se viven momentos de tensión en inmediaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, donde grupos de simpatizantes a Camacho y también afines al Movimiento Al Socialismo, esperan la llegada del cívico.

Gritos, arengas, agresiones y tumulto de personas se registra en el aeropuerto, ante la llegada de Camacho, anunciada en primera instancia en horas de la tarde y posteriormente confirmada por el cívico para las 19:00.

Es la tercera jornada consecutiva de tensión que se vive en la ciudad de El Alto ante los anuncios de llegada de Camacho, quien pretende dejar la carta de renuncia del presidente Evo Morales.

