Evo intentó impedir que la OEA haga público el informe del fraude

Página Siete / La Paz

El expresidente Evo Morales intentó impedir que la Organización de Estados Americanos (OEA) haga público el informe de la OEA sobre el monumental fraude en las elecciones generales del 20 de octubre pasad, porque esa noticia iba a genera convulsión social en el país, según él mismo reveló al diario argentino La Nación.

“La OEA asegura que hubo irregularidades en la elección, que se trató de un fraude. Y usted mismo, al renunciar, podría pensarse que hay un reconocimiento implícito de que fue una elección fallida. ¿Qué opina de eso?”, le preguntó el periodista.

“Yo tenía todavía confianza en la OEA, pero ahora he visto de cerca cómo no sólo aportó al golpe de Estado: el día domingo en la madrugada hablé con su jefe porque me informaron que ya había un informe preliminar (sobre los comicios) y eso alimentó al golpe de Estado”, respondió Morales.

El domingo 10 de noviembre, sólo unas 3 horas después de que la OEA emitiera el informe preliminar, el entonces presidente Morales anunció nuevas elecciones generales en Bolivia y con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Cuando hizo el anuncio, Morales no hizo referencia al informe de la OEA, que confirmaba el fraude. Según sus propias declaraciones al diario La Nación, él estaba al tanto de su contenido ya desde la madrugada del 20.

“La OEA es, en parte, responsable de los muertos que está habiendo en Bolivia. Yo se lo dije a su representante: ‘No haga eso (publicar el informe), con eso va a incendiar Bolivia’ y le advertí que quería que lo supiera Luis Almagro [secretario general de la OEA]. Yo le dije: ‘contácteme con Luis Almagro’, no quiso, sólo dijo ‘voy a consultar’; no consultó nada y después sacó su informe”, confesó Morales.

Volvió a negar que hubiera fraude.

“Yo no pediría que hagan fraude, no haría eso jamás, vengo de las familias más humildes, las familias indígenas; mis padres me enseñaron valores, me enseñaron a nunca mentir, no miento; jamás robar”, declaró.

Según la entrevista, Evo Morales no se arrepiente de haber buscado tener un cuarto mandato, pues asegura que esperaba gobernar 20 años, hasta el año 2025, ya que en esa fecha emblemática del Bicentenario de la fundación de Bolivia habría completado el ciclo de la transformación política y económica del país.

Morales dejó el poder presionado por las revueltas sociales que rechazaron su victoria con fraude y porque no respetó el 2F, referido al referendo de febrero de 2016, que rechazó su nueva reelección. La Constitución sólo permite una reelección.

