FBF asegura que el torneo se jugará hasta fin de año

Tras las especulaciones y hasta propuestas de declarar el torneo Clausura 2019 de la División Profesional como desierto, todo a razón de los conflictos sociales, el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, descartó esta posibilidad y afirmó que el campeonato puede completarse hasta fin de año.

“Estamos preocupados todos los que hacemos fútbol, sólo esperamos que estos conflictos se solucionen. Por ahora hay que esperar por el tema de seguridad. No creo que haya partido alguno por esas razones. Algunos dirigentes me llamaron preocupados porque oyeron que hay una propuesta de que el torneo se lo acabe. Eso no va, no es coherente”, aseguró Salinas al programa Futbolmanía.

Asimismo, al descartar de hecho esta posibilidad, Salinas dejó entrever que las tres fechas ya suspendidas (17, 18 y 19) además de la vigésima cuya postergación es inminente, serán acomodadas en medio de las jornadas que restan por jugarse (de la 21 a la 26).

Esto implica que el certamen podría jugarse hasta antes o quizás después de Navidad, situación que será clarificada por el ente federativo una vez que haya certeza sobre la reanudación del torneo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Entre tanto, la Copa Simón Bolívar 2019 se debate en el limbo, ya que aún le quedan dos partidos de ida para completar los cuartos de final.

Rolando Aramayo, director de la División Aficionados, indicó que si los conflictos se solucionan hasta hoy es probable que se jueguen los partidos Real Santa Cruz vs Municipal de Vinto y Stormers San Lorenzo vs Real Tomayapo.