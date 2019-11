Jorge Silva: Soy un defensor del proceso de cambio, pero no soy un delincuente

martes, 26 de noviembre de 2019 · 17:03

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

“Soy un defensor del proceso de cambio, pero no soy un delincuente”, aclaró Jorge Silva, concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Alcaldía de La Paz. El edil negó haber sido parte de la quema de vehículos del PumaKatari luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el pasado 10 de noviembre.

Silva contó que uno de sus hijos, de 15 años, está en coma inducido luego de una crisis nerviosa por el acoso que sufre en las redes sociales, donde, según él, es acusado de ser uno de los líderes de la quema de 64 buses PumaKatari. “Justamente toda esta campaña en mi contra que se generó en las redes sociales provocó una crisis nerviosa en uno de mis hijos de 15 años. A la fecha se encuentra hospitalizado, en coma inducido, producto de esta situación”, aseguró.

La semana pasada, el alcalde Luis Revilla dijo que espera que el Ministerio Público actúe con celeridad para capturar a las personas que dañaron la propiedad municipal.

“Yo puedo ser un defensor del proceso de cambio, pero no soy delincuente. Yo no soy una persona que es capaz de hacer semejante daño como el que ocurrió en la ciudad. No tengo ningún grado de participación y eso se demostrará en las investigaciones”, añadió Silva, entrevistado por Panamericana.

El concejal, que pidió licencia para atender a su hijo, resaltó que “en las redes tratan de inculparme con un hecho lamentable que entiendo las autoridades están investigando y se darán cuenta que yo no tengo una sola llamada con las personas involucradas, mucho menos que podía haber participado como autor material o intelectual”.