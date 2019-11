Nicaragua: los costosos pasatiempos de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo que paga el Estado

“La investigación que nosotros realizamos demuestra como Laureano Ortega ordeñó al Estado por más de ocho millones de córdobas en tres años para mantener su pasatiempo”, dice Álvaro Navarro, director de Artículo 66. “Además lo hizo de una forma oscura: no hay reporte, no hay presupuesto, y solo se supo de los gastos por un Power Point al que Infobae tuvo acceso. La Contraloría se dio por satisfecha con ese informe aunque no se explica cómo se gastó ese dinero”.