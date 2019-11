OACI puede recomendar que no se vuele a Bolivia

Pánico en el aeropuerto de El Alto de La Paz.



Decenas de militantes del Movimiento Al Socialismo, cercaron ayer la terminal terrestre de la urbe alteña. Sindicato de Sabsa dijo que se puso en riesgo seguridad operacional > Una cruceña denunció que fue víctima de discriminación > DGAC descartó sanciones y Ministro de Gobierno dijo que la seguridad fue rebasada Traslado de Camacho a Santa Cruz vulneró protocolos de seguridad

CIENTOS DE PERSONAS AFINES AL OFICIALISMO TOMARON AYER EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO

Un exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que prefirió mantener su nombre en reserva, explicó a EL DIARIO que si bien la categoría aeroportuaria no está en riesgo ya que se cumplieron los protocolos de seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) podría recomendar a los países miembros, que no se vuele a Bolivia porque no hay seguridad para sus pasajeros.

La exautoridad de la DGAC manifestó que la OACI y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), podrían hacer esa recomendación, lo que sería negativo para el país porque se perjudicarían muchos rubros, principalmente el turismo.

En esa línea aclaró que desde 1957, Bolivia es miembro de la OACI que está formada por 191 países.

Consultado sobre si los hechos violentos que se dieron ayer en el aeropuerto de El Alto, donde personas del oficialismo impidieron que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, saliera y se traslade hasta La Paz, manifestó que la OACI se maneja a través de anexos, uno para cada situación y que los mismos no fueron vulnerados.

“Camacho, no ha sufrido ninguna inseguridad en vuelo, aterrizaje ni desembarque de pasajeros, que es lo que da seguridad a cualquier vuelo nacional o internacional, lo que no está normal es que él se haya quedado en un área estéril, donde no puede entrar ningún ciudadano, porque SABSA (Servicios de Aeropuertos de Bolivia) y la DGAC tienen la obligación de otorgarles seguridad a los pasajeros, el hecho de mantenerlo ahí es lo anormal”, aclaró.

CATEGORÍA INTERNACIONAL

Respecto a la posibilidad de perder la categoría de aeropuerto internacional aclaró que no amerita porque la FAA (Federal Aviation Administration) de Estados Unidos, que hace auditorías al Estado para ver si brinda toda la seguridad, lo hace a través de tres anexos que no se vulneraron ayer.

Explicó que el anexo 1 es donde se verifica que todas las tripulaciones, pilotos, copilotos, mecánicos y asistentes estén aptos para operar dentro y fuera de Bolivia.

El otro anexo es el 6, que son verificaciones de operaciones a cualquier línea aérea que vaya a Estados Unidos o vuele fuera de Bolivia, en este caso Boa, Amazonas y TAP, que son aviones operables. “Es una auditoría minuciosa que hacen los de Estados Unidos. Es netamente de aeropuertos que brinden toda la seguridad en vuelo y en tierra a los pasajeros, ninguno de eso se ha vulnerado ayer porque el avión despegó de Viru Viru y aterrizó en El Alto, y los pasajeros salieron normal hasta el área común”, explicó.

Otro anexo es el 8 que verifica que todos los aviones estén en condiciones para volar.

VULNERACIÓN DE PROTOCOLOS

La exautoridad aseveró que el traslado de Camacho a Santa Cruz, vulneró los protocolos de seguridad.

“Lo que no está bien es que lo hayan embarcado en un avión de retorno a Santa Cruz, eso va en contra del protocolo de seguridad, porque ningún pasajero puede ser obligado a abordar un avión que no le corresponda. Lo que pasó fuera de la puerta de ingreso al área estéril es responsabilidad del Gobierno a través de la Policía porque ellos deben brindar seguridad a cualquier ciudadano dentro del área de cualquier Terminal Aérea, lo que no pasó ayer, porque no había seguridad”, apuntó.

DISCRIMINACIÓN

La cruceña María Teresa Zabala fue retenida ayer por un grupo que bloqueó el ingreso a las instalaciones y exigió las cédulas de identidad a toda persona que buscaba salir a la calle, sea boliviana o del exterior.

En un video que circula en las redes sociales, se evidenció que una señora de pollera impidió la salida de María indicando que era de Santa Cruz, y que si quería salir primero se ponga de rodillas.

“Soy mujer, afroboliviana , nacida en mi amada Santa Cruz a mucha honra. Solo ante Dios y mis padres me pondré de rodillas. Aclaró que todo esto lo hicieron solo un grupo de personas de El Alto, encontré la forma de salir sin daños, otras personas alteñas fueron muy amables en ayudarme a bajar al centro de La Paz. Soy una ciudadana boliviana, no he cometido, delito alguno, vivo de mi trabajo, no le debo venías ni pleitesía a nadie. Pude haberle gritado y devuelto las humillaciones a esta gente, pero quienes me conocen saben cómo es mi forma de ser”, escribió María en sus redes sociales.

RIESGO OPERACIONAL

El secretario General de Sabsa, Grover Muñoz denunció que la toma violenta del aeropuerto internacional de El Alto, por grupos afines al Gobierno de Evo Morales, puso en riesgo la seguridad operacional, y lamentó que 11 dirigentes son procesados penalmente, sólo por ejercer su derecho a la protesta pacífica.

Muñoz señaló que la turba “masista” bloqueó tres puntos de ingresos al aeropuerto, bajo el asesoramiento del jefe, Iberth Aguilar.

“Se han entrado al hall principal y se tuvo que cancelar vuelos, se ha obstruido y se alteraron los itinerarios (…). En la mañana un vuelo de BOA fue cancelado que tenía que ir a Huanuni y posterior a eso había conversaciones sobre reprogramaciones de otros vuelos”, explicó. (ANF)

DGAC

A través de un comunicado, la DGAC aseguró ayer que la categoría del aeropuerto internacional de El Alto no está en duda ya que no se puso en riesgo en ningún momento la seguridad de los pasajeros o el personal durante los incidentes.

“Las publicaciones referidas a que la Organización de Aviación Civil Internacional retiraría la ‘categoría internacional’ al aeropuerto de El Alto carecen de veracidad, respecto a las movilizaciones sociales que se registraron en las últimas horas”, señala parte del comunicado.

La DGAC reveló que “con antelación” ya se había instruido a la administración del aeropuerto “elevar el nivel de Seguridad de la Aviación Civil, conforme a una Evaluación del Riesgo”, agrega la nota.

Según la entidad, “se preservó la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general” ya que los incidentes se produjeron en la “parte pública” del aeropuerto y no en la zona de seguridad restringida, por lo que no se vieron perjudicados las operaciones de vuelos nacionales e internacionales.

SEGURIDAD REBASADA

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que los simpatizantes del Gobierno habían rebasado a la Policía en la terminal aérea y que se determinó evacuar al líder cívico para preservar su integridad.

“Desde muy temprano se les comunicó esa situación a los voceros del señor Camacho, a los interlocutores y a las ocho de la mañana, cuando la gente rebasó a la guardia (Policía), ellos accedieron a ser trasladados en un bus a instalaciones del GAC (Grupo Aéreo de Caza), de donde partió la delegación”, explicó la autoridad de Gobierno.

El Diario / La Paz