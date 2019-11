Piden destitución de «masista» Defensora del Pueblo por su adhesión a cocaleros del Chapare

La Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, ayer participó del cabildo de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, junto al dirigente Andrónico Rodríguez, y lanzó arengas a los cocaleros del Chapare a quien les hizo gritar “ni olvido ni perdón, ¡justicia!” al referirse a los enfrentamientos suscitados días atrás donde perdieron la vida varios campesinos del sector.

Piden destitución de Defensora del Pueblo

Por abierto llamado a cocaleros del MAS

IMAGEN QUE CIRCULÓ POR REDES SOCIALES MUESTRA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO JUNTO A MILITANTES DEL MAS EN VILLA TUNARI.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ayer participó en un cabildo de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que se realizó en Villa Tunari (Cochabamba), donde después de un discurso, hizo que los asistentes griten: “¡Ni olvido ni perdón, justicia!”.

El diputado opositor Amilcar Barral pidió a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que renuncie al cargo porque ya cumplió su interinato, “por un poquito de dignidad o vergüenza ¡renuncie! También la de La Paz y el de Cochabamba, masistas comprobados”, sostuvo.

En La Paz, un grupo de vecinos de la zona de San Pedro ingresó intempestivamente a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en demanda de la renuncia de la titular de esa institución. (El Diario)

Defensora en cabildo cocalero: “Ni olvido ni perdón, ¡justicia!”

> Arengas de la funcionaria pública merecieron el rechazo generalizado de la población que una vez más exigió su alejamiento del cargo defensorial

NADIA CRUZ, DEFENSORA INTERINA JUNTO A ANDRÓNICO RODRÍGUEZ, LIDER DE LOS COCALEROS DEL CHAPARE.

EN LA PAZ, LA CIUDADANÍA EXIGIÓ LA RENUNCIA DE NADIA CRUZ.

La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, quien ayer participó del cabildo de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, junto al dirigente Andrónico Rodríguez, lanzó arengas a los cocaleros del Chapare a quien les hizo gritar “ni olvido ni perdón, ¡justicia!” sobre los enfrentamientos suscitados días atrás donde perdieron la vida varios campesinos del sector.

La presencia y postura de Cruz fue criticada por la ciudadanía que asegura que la funcionaria muestra una clara inclinación política a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS) además que ella nunca participó de cabildos en defensa de la democracia.

“¡Ni olvido ni perdón, justicia! ¡Ni olvido ni perdón, justicia! ¡Ni olvido ni perdón, justicia!”, arengó Cruz, según reporte de medios digitales y videos en redes sociales.

Cruz emitió un acalorado discurso luego de que les explicó a los cocaleros del Chapare los puntos del pacto al que se llegó con el nivel central del Estado.

La Defensora del Pueblo interina no participó en ninguno de los cabildos convocados por los cívicos y organizaciones ciudadanas que denunciaban el fraude electoral. Tampoco se conoció que tipo de acciones realizó la autoridad sobre el caso de las personas que fueron asesinadas por los grupos que apoyan al expresidente Evo Morales.

La junta de los cocaleros comenzó a aproximadamente las 11:00, este evento también contó con la participación de Andrónico Rodríguez, posible candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), y también del representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox.

Cruz en parte de su intervención manifestó que fue un logró para el sector cocalero a los acuerdo que se llegaron con el Ejecutivo. Acotó que a los ministros de Estado les hicieron escuchar sus quejas y sus molestias.

“Ha sido un debate (la reunión con ministros) donde se han hecho respetar las compañeros, los compañeros. (…) Algo que hay que destacar que las seis federaciones: no se han ido a colar a un diálogo nacional, que no estaban invitados, no se han idos a sumar. Ellos han dicho: el diálogo de Cochabamba, se hace en Cochabamba y así se ha hecho”, enfatizó.

Asimismo, Cruz les aconsejó a los cocaleros que comiencen a trabajar para las elecciones nacionales que se efectuarán el próximo año. “Hay un proceso eleccionario que ya se ha definido, hay que ir a pelear al campo democrático, eso es lo que nos queda, no hay mucho tiempo organícense hermanas y hermanos”, enfatizó.

La postura fue duramente criticada por políticos y ciudadanos que llegaron hasta oficinas de la Defensoría del Pueblo para exigir su renuncia.

“Si tiene sangre en la cara debería renunciar porque ella no ha sido electa”, protestó el diputado Rafael Quispe.

“Nadia Cruz olvidó que es Defensora del Pueblo a.i. y, en cumplimiento de su militancia política, participó en cabildo cocalero. ¡Vamos mal Sra. Cruz!”, escribió la excandidata a la Cámara de Diputados de Comunidad Ciudadana Lily Zurita.

El Diario / La Paz

