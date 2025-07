Agenda informativa: anuncian presentación de denuncia penal por un supuesto soborno para proscribir a Evo Morales

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de julio

La polémica dirigente del extinguido partido político Pan-Bol Ruth Nina. Foto: El Deber

eju.tv

– Pan-Bol iniciará un proceso penal contra el exministro Siles y magistrado prorrogado

La dirigencia política del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) presentará una denuncia penal contra el exministro César Siles y el magistrado René Yván Espada por un supuesto soborno que ascendería a $us 50.000, que habría entregado el primero al segundo para que se inhabilite la candidatura de Evo Morales. Según el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, ese partido es el directo perjudicado con las acciones de la justicia constitucional para eliminar a Morales. Señalo que la presentación de una demanda formal se efectuará ante el rechazo del Ministerio Público de investigar otros dos supuestos sobornos, uno de 30.000 dólares y otro de 170.000 dólares, aparentemente recibidos por el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, quien habría recibido esos montos en cuentas de bancos de Panamá. Chávez reitera que fue Lourdes Brígida Durán Romero, esposa del presidente Luis Arce, quien hizo los depósitos, por lo que pidió una investigación a todos los mencionados en los aparentes sobornos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Los asambleístas no trabajarán durante dos semanas por el receso parlamentario

Si bien el receso parlamentario inició la pasada jornada en lo práctico inicia este lunes, porque no habrá la actividad legislativa habitual. El presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, determinó oficialmente el inicio del receso parlamentario de medio año, que se lleva a cabo desde ayer hasta el 27 de julio de 2025. El comunicado COM. PRES-ALP N° 006/2024-2025 fue emitido tras no haberse podido instalar la octava sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el pasado jueves 10 de julio, debido a la falta de quórum en la directiva. Justamente uno de los temas agendados en dicha sesión era la conformación de la comisión de Asamblea que debía operar durante el receso. Sin embargo, una de las bancadas no remitió la nómina de asambleístas necesarios, lo que impidió su conformación. Ante esta situación, y en cumplimiento del artículo 153, inciso III de la Constitución Política del Estado, se determinó que el receso se realice sin comisión de Asamblea.

– Las largas filas por combustible no dan tregua; YPFB culpa al déficit de $us 300 millones

El problema de los carburantes se ahonda en el país. A las largas filas en las estaciones de servicio se suma el reconocimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre un millonario déficit que impide abastecer de manera regular de diésel y gasolina en el territorio nacional. En consecuencia, el panorama es nada alentador, porque no se avizora una solución en el corto plazo. La falta de los carburantes ha provocado que el parque automotor del transporte público disminuya en las urbes y, además, ha bajado hasta en 80%, según los propios operadores, la frecuencia de viajes interdepartamentales. Empero, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, si bien reconoce que continúan las filas por diésel en los surtidores del país por ese déficit, pondera que la gasolina está normalmente abastecida. Señala que, durante los últimos seis meses, en lo que se refiere a pagos, hay una deuda de alrededor de 300 millones con los proveedores.

– Inicia la vacunación a menores de 10 a 14 años

El gobierno anuncia el inicio de la vacunación de menores de entre 10 y 14 años. Esta medida se llevará a cabo gracias a la llegada de 600,000 dosis de vacunas provenientes de Brasil, 300.000 SR y 300.000 SRP. Esta segunda fase de vacunación masiva busca proteger a más de medio millón de niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años. 300 mil están destinadas al grupo de 1 a 9 años y las restantes 300 mil a niñas y niños de 10 a 14 años, con priorización de los escolares hasta tercero de secundaria. En esta semana todos los departamentos tendrán las vacunas para proseguir con la inmunización. Bolivia reporta hasta este domingo 119 casos confirmados de sarampión, en Santa Cruz están 98 casos, en La Paz 10, en Potosí 4, en Beni 3, en Chuquisaca 2, en Oruro 1 y en Pando, 1. Castro volvió a pedir a los padres de familia llevar a sus hijos a los centros de salud. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa.

– El dólar paralelo inicia la semana con una cotización por debajo de los Bs 15

El dólar paralelo inicia la semana con una cotización por debajo de los 15 bolivianos, aunque experimenta una leve subida respecto a la pasada jornada. Según datos del portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo en Bs 14.83 para la venta y 14.94 para la compra. Las cifras representan una leve variación y ascenso en comparación a la cifra cotizada el domingo en cuando al dólar paralelo al tipo de cambio para la venta, que se registraba en Bs 14.63 la pasada jornada, en tanto hoy registra 14.83. Para la compra se registraba Bs 14.70 y este lunes es de Bs 14.94. La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, tuvo un descenso en comparación a la cotización del mes de junio, que incluso llegó a Bs 20 por unidad de la divisa estadounidense. La variación del dólar paralelo es un indicador seguido por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

– Traslado de los restos de Pedro Domingo Murillo y desfile escolar en La Paz

En La Paz, se llevan a cabo los actos conmemorativos por el 216 aniversario del Grito Libertario de 1809, que incluye el traslado de los restos de Pedro Domingo Murillo y otros protomártires, así como desfiles escolares. Las once urnas serán trasladadas desde la iglesia de San Francisco, lugar de custodia, hasta la plaza Murillo, donde permanecerán hasta el miércoles. En esta jornada también se efectúa el desfile escolar del macrodistrito Centro, por ende, las vías del casco central de la sede de Gobierno estarán cerradas hasta las 14:30. El traslado de restos de los protomártires marca el inicio de la agenda preparada por la Alcaldía paceña por esta fecha especial. La agenda continúa mañana, martes 15. El acto programado es la sesión de honor. El ejecutivo señaló la pasada semana que no se llevará a cabo, pero el Concejo municipal afirmó que sí. Se prevé que los otros niveles de gobierno también efectúen eventos paralelos.