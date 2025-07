Candidatos rechazan amenazas de Ruth Nina y exigen un proceso penal inmediato

Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de tres partidos políticos expresaron su rechazo a las declaraciones vertidas por la jefa de PAN Bol, Ruth Nina, quien aseveró que el 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “contará muertos” en lugar de votos, si es que no se habilita a Evo Morales.

“Es terrible que en democracia la gente piense que una jornada electoral, que debe ser festiva y democrática, tenga que ser una jornada de luto; impresionante que se hagan esas declaraciones, que es producto de la desesperación de gente que sabe cuyo tiempo ha terminado y que están aprovechando que tenemos un gobierno debilucho”, declaró el candidato por Libre, Jorge “Tuto” Quiroga. Alto.

El candidato de Libre agregó que el “evismo” busca obtener curules en la Asamblea Legislativa, con la idea de “negociar impunidad”, pero que espera que esto no ocurra.

Por su lado, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, exigió que Nina sea investigada, por anunciar que se producirían muertes el día de los comicios.

“¿Ruth Nina quiere muertos? ¿Está planificando? Debe ser investigada de oficio”, señaló el candidato. “¿Qué está diciendo Ruth Nina? ¿que saldrán a matar el día de las elecciones?”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que no desea que se genere violencia y es obligación del presidente dar seguridad y no permitir que éstos grupos amenacen la democracia.

Similar postura expresó el candidato a presidente por Súmate, el alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa.

“La gente ya no quiere este tipo de amenazas. No podemos permitir este tipo de amenazas que hacen desde el Chapare, de no permitir las elecciones, por eso le digo al Gobierno ya es hora de poner un alto a esto”, manifestó Reyes Villa, hoy durante un acto de campaña electoral.

Por su parte, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, mediante un comunicado, rechazó las declaraciones de Nina.

“Dichas afirmaciones, además de ser irresponsables y profundaente peligrosas, constituyen una incitación directa a la violencia política y a la desestabilización del orden democrático, en abierta contradicción con los principios fundamentales del Estado de Derecho., la paz social y la convivencia democrática consagrada en la Constitución Política del Estado”, señaló en un comunicado difundido en sus redes oficiales.

Reacción del TSE

Desde el TSE, los vocales Gustavo Ávila y Tauhichi Tahucichi Quispe, también expresaron su rechazo por las declaraciones de Nina, quien ayer en un ampliado realizado en Chapare, dijo que “el Tribunal Electoral y el Gobierno en vez de contar votos van a contar muertos”, en caso de que no se habilite la candidatura de Morales.

“Creo yo importante que el Ministerio Público de manera inmediata obre al respecto y las autoridades jurisdiccionales también. Ningún boliviano puede amenazar el derecho de los 7 millones 500 mil votantes. Ya es un exceso cuando se empieza a hablar de muertos, eso es una amenaza grave”, dijo Ávila en contacto con Red Uno.

Por su lado, la presidenta de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, Laura Rojas, también se pronunció y calificó las aseveraciones de Nina como “irresponsables y peligrosas”, pues incitan a la violencia.

Catalogó el acto de Nina como “terrorismo electoral que atenta contra la democracia y la paz social. Exijo a las autoridades electorales, judiciales y policiales que actúen y sancionen a quienes promueven el odio y el enfrentamiento entre bolivianos”, publicó Rojas en sus redes sociales.