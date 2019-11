Rubén Cordano, dos meses después

domingo, 17 de noviembre de 2019 · 02:43

Rubén Cordano está con ansias de volver, luego de dos meses de estar sin jugar por una sanción de cuatro partidos que recibió por su expulsión en el triunfo ante Aurora (0-1) de visitante. La reacción del arquero de Blooming, en el minuto 90 del encuentro, disputado el 26 de septiembre, le costó caro, a tal punto que hasta el DT de la selección boliviana, César Farías, habló con él para que evite cometer el mismo error en el futuro. Incluso hubo molestia en algunos dirigentes de la academia.

Ese mal momento está a un paso de acabar para el portero, de 21 años, y que ya suma partidos en la Verde mayor y en la sub 23. La sanción de Cordano se alargó más de la cuenta por el paro cívico de 21 días y la postergación de varias fechas del Clausura. Con todo ello, le queda un partido por cumplir, y es el de la fecha 17 con Royal Pari. Si el torneo se reinicia (aún no hay fecha decidida por la División Profesional) con el encuentro ante el equipo inmobiliario, el arquero quedará habilitado para volver a las canchas en el clásico cruceño ante Oriente, por la fecha 18.

“Me emociona, pues todos queremos estar en este tipo de partidos; además, ya sumé nueve clásicos invictos y quiero más. En realidad, en esos encuentros ganamos seis y empatamos tres. Me fue bien y no quiero perder ese invicto. Ojalá que se reinicie el Clausura con el partido ante Royal Pari, caso contrario no podré estar ante los albiverdes”

Cordano reconoce que en las tres semanas de paro cívico no se entrenó como se debe por falta de equipos, que estaban en la sede de Blooming. “Me aboqué más a la parte física, y no a trabajar con mi equipo; pese a ello estoy bien para ser tomado en cuenta cuando quede habilitado”, asegura. Ayer, Blooming hizo fútbol en su sede en el cuarto día de entrenamiento tras el reinicio de prácticas y uno de los que estuvo 60 minutos en la cancha fue Cordano. “Me sentí bien. Estaba con ganas de jugar”, sostuvo.

Perjuicio en la selección

Cordano se lamentó por la paralización del Clausura, pues según asegura es perjudicial para los partidos internacionales que se vienen de la selección boliviana mayor y de la sub 23. La primera que ha salido dañada es la Verde, que no pudo disputar los amistosos ante Chile y Panamá (15 y 19 de este mes), que son de preparación con miras a las eliminatorias Sudamericanas y Copa América, del próximo año.

También fue afectada la sub 23, que no jugó los dos amistosos ante Perú, que eran de preparación pensando en el Preolímpico de Colombia, a jugarse del 18 de enero al 9 de febrero, de 2020. “Pero no solo eso. La falta de ritmo perjudica a los seleccionados”, afirmó el portero, que es uno de los de mayor proyección que tiene Bolivia.

A luchar por el puesto

Para volver al arco y ser titular, Cordano debe convencer en las prácticas al entrenador Erwin Sánchez, que en los últimos dos encuentros ha utilizado a Marco Daniel Vaca, que poco a poco está agarrando ritmo de competencia, demostrando su valía.