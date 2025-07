Agenda informativa: Choquehuanca convoca a sesión de la ALP para abrogar leyes incendiarias

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 2 de julio

Una sesión de la ALP. Foto: Correo del Sur

– Sesión de La ALP tratará crédito y abrogación de leyes de desmontes, quemas y bosques

El presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó para las 16:00 de este miércoles a sesión de Asamblea con el fin de tratar un crédito de $us 30 millones para el parque lineal entre La Paz y El Alto y tres proyectos de ley que abrogan igual número de leyes sobre desmontes, quemas y restitución de bosques. La convocatoria surge en medio del trabajo de la comisión técnica de alto nivel que se reúne desde hace tres semanas para abordar una agenda mínima del Legislativo y aprobar créditos. En total, el orden del día de la Séptima Sesión Ordinaria incluye 10 puntos. Además del crédito se tratarán los proyectos de ley 004/2023-2024 C.S. que abroga la Ley 741 de 29 de septiembre de 2015 que autoriza desmonte para pequeñas propiedades; el 005/2023-2024 C.S. que abroga la Ley 1171 de 25 de abril de 2019 de uso y manejo racional de quemas; y el 019/2023-2024 C.S. que abroga la Ley 337 de 11 de enero de 2013 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.

– El TSE retoma sesión para definir la situación de Jaime Dunn

Tras haber declarado un cuarto intermedio en la sesión de la pasada jornada la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene previsto definir este miércoles el destino electoral de Jaime Dunn en las próximas horas. La pasada jornada, los vocales debatieron sobre el caso, sin embargo, al parecer el caso necesita de un análisis más profundo, por lo que el tratamiento continuará desde esta mañana. El TSE debe tomar una definición sobre si el analista económico, candidato por Nueva Generación Patriótica (NGP), continúa o no en la carrera electoral. El ente electoral tiene en sus manos el informe de la Contraloría General del Estado (CGE) sobre el caso Dunn, documento clave para definir el futuro de su candidatura presidencial. El economista asegura haber cumplido con todos los requisitos exigidos, incluida la solvencia fiscal que emana la CGE. El TSE también pidió un informe a la Alcaldía de El Alto, pero la decisión fue criticada, porque el documento requerido es el documento que expide la Contraloría.

– Cómo realizar el reclamo si uno está inhabilitado para votar

En la lista existen diferentes casos de inhabilitación que serán atendidos en dos categorías, de manera que los ciudadanos deberán acudir a los tribunales electorales departamentales (TED) o a las direcciones del Serecí según el caso. Categoría de Inhabilitados, comprenden los casos de Ciudadano No Votante (CNV) y Jurado No Asistente (JNA), estos casos serán recibidos en los nueve TED. Categoría de Depurados y no habilitados, abarca otro tipo de casos menos comunes, entre ellos la “posible doble identidad” o los “documentos inválidos”, estos serán atendidos en las direcciones departamentales del Servicio de Registro Cívico (Serecí). Los ciudadanos inhabilitados, depurados o no habilitados deberán apersonarse al TED o a las direcciones del Serecí con su cédula de identidad original y vigente. El ciudadano recibirá un formulario para que llene sus datos, luego deberá devolverlo al funcionario adjuntando la documentación de respaldo pertinente. Finalmente, las áreas técnicas serán las que revisen los reclamos.

– Tercer intento para que la ALD de Chuquisaca elija al gobernador interino

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca no puede elegir hasta la fecha al reemplazante interino del gobernador Damián Condori, quien está internado en un hospital de tercer nivel de Sucre por un accidente que sufrió hace doce días. Tras dos intentos fallidos, ente deliberativo se vuelve a reunir este miércoles en sesión extraordinaria, para elegir al gobernador interino. La convocatoria de la directiva señala que la sesión se llevará a cabo en el Centro Cultural La Sombrerería Matilde Casazola y no en el hemiciclo de la calle Argentina donde el viernes y el lunes las sesiones en ese espacio fueron interrumpidas por militantes de Chuquisaca Somos Todos (CST). El orden del día establece el tratamiento de suplencia del Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. No existe consenso entre los asambleístas del oficialismo y de la oposición dominada por una mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene una bancada de 14 personas, pero que enfrenta divisiones internas.

– Los casos de sarampión suben a 81 en todo el país

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz anuncia el incremento de casos positivos de sarampión en ese departamento a 73. Con este incremento, la cifra total de infectados en el país sube a 81, ya que en La Paz suman cinco enfermos y en Potosí tres. Las autoridades exhortan a la población a evitar que los niños realicen viajes terrestres o aéreos durante las vacaciones invernales para evitar el contagio. En Santa Cruz se amplió el rango de edad para la vacunación contra el sarampión, las autoridades de salud de ese departamento determinaron ampliar la inmunización a niños hasta los 9 años, 11 meses y 29 días; es decir, un día antes de que cumplan 10. El país enfrenta una emergencia nacional por la epidemia de sarampión que afecta principalmente a tres departamentos. Ante ello, se reforzó la vacunación en centros de salud de todo el país. Los responsables de salud piden a los padres llevar a sus hijos a vacunarse.

– Frontera Chungará- Tambo Quemado debe restituirse este miércoles

El paso fronterizo entre Chungará y Tambo Quemado debe reabrirse este miércoles, según la información de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, que anunció el cierre de forma temporal de ese lugar desde la medianoche del martes hasta las 08:00 de hoy. Este paso fronterizo es una de las principales rutas para las exportaciones bolivianas a otros países. Por la zona se transporta diésel y gasolina minerales, concentrados de antimonio y plomo, estaño y sus manufacturas, torta de soya, frutas, cereales, carne y madera, entre otros. Debido a las condiciones climáticas, una nevada que redujo la visibilidad para los conductores, el paso se cerró desde el viernes hasta el domingo. Aunque, luego se habilitó el domingo. Las condiciones climáticas en esta zona están inestables mientras que en el país hay siete departamentos que enfrentan una alerta meteorológica por el descenso de temperaturas. Un reporte desde las terminales de El Alto y La Paz señala que los buses salen rumbo a Chile.

– Alerta de heladas y nevadas en diferentes regiones del país

El país enfrenta las temperaturas más bajas de la última década, producto de una ola polar que recorre Sudamérica, informó el Viceministerio de Defensa Civil. El frente frío persistirá durante las dos primeras semanas de julio, según pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Según el Senamhi, se vivirá un invierno inusual que golpeará a varias regiones del país, que llegará a varios grados bajo cero. Nevadas y lluvias se presentarán en zonas donde normalmente no deberían ocurrir. Las regiones del Altiplano boliviano, como Oruro y Potosí, los Valles Altos de Chuquisaca, y Tarija, también se preparan para el ingreso de heladas severas y noches con temperaturas 1 o 2 grados más frías de lo que se registraba en invierno. Varios municipios de Potosí amanecieron cubiertos de nieve. En Tarija, la nevada impactó zonas cercanas a las carreteras de Padcaya y Entre Ríos. En los valles cruceños hay alerta por las heladas.