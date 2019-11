SEVERIANO Y LA PITITA.

Severiano miró con mirada asesina la soga y una idea hizo brillar sus ojos.

Y es que durante tres semanas, tuvo que aguantar el martilleo de su «Anabel» respecto a la soga.

– ¡Necesito colgar ropa! -le recordaba cada dos días.

Ahora Severiano andaba yesca y eso enojaba más a su «Anabel» que ya ni quería los besos al coto.

Y todo por culpa de Chi.

Severiano mira la soga donde su mujer tiende la ropa e imagina que con la pitita le podría apretar el pescuezo, pero no.

Esa soga es sagrada.

Es la «pitita» que usó en el bloqueo de su calle durante 21 días.

– ¡Yesca, pero libre Carajo! -exclama orgulloso.

Su mujer no piensa igual. Es hincha de Chi y le blanquea los ojos. Está bravísima.

Y todo por que Chi, salió muy tranqui diciendo que será candidato de nuevo.

– «Ahora aparece el chino come Biblia» -dijo Severiano, y eso enojó a su «Anabel», una fanática creyente igual que Chi, enemiga declarada del diablo a quien ve hasta en la sopa, una dama cristiana, pero más mala que Herodes y Barrabás juntos.

– » Ese chino pelotudo fue funcional al MAS, por culpa de él y Milhouse Ortíz se complicó todo y ni hablar del fraude» -le gritó Severiano a su mujer ya molesto.

– «Si fueras al culto, si leyeras la palabra, no hablarias así de ese gran y Santo hombre…»

«…¡ Tenés que saciar tu hambre espiritual, pero preferís el fútbol !» -le gritó su mujer como respuesta.

Eso le recordó a Severiano que no había comido.

…De este modo fue que nos encontramos en las panzas rebozadas de Marlene, un travesti del barrio que en realidad se llama Pilincho y es cuñau de Severiano.

Entre yuca y panza le pregunté al hombre:

– «¿Por que le decís «Anabel» a tu mujer, si en realidad se llama Marisol?»

– «ANABEL, mitad cobra, mitad cascabel» -me responde, mientras piensa en la excusa pa no ir al culto el próximo domingo, día sagrado del Clásico Cruceño…

EL ESCRIBIDOR

Fuente: El Escribidor