Camacho permanece en el aeropuerto de El Alto; está amenazado de muerte por turba del MAS

Una turba afín al MAS no deja salir del aeropuerto de El Alto al presidente cívico Luis Fernando Camacho

Quemaron llantas en las afueras y pasadas las 5:50 la Policía busca controlar la situación mientras Camacho está resguardado. Se cerraron calles que conectan al aeropuerto y el líder cívico acusó a Ibert René Aguilar de informar de su llegada

Luis Fernando Camacho, al llegar a La Paz. Foto: Redes

EL DEBER

El momento ha sido difícil para el presidente cívico Luis Fernando Camacho, que desde que llegó a La Paz, cerca de las 23:00, no ha logrado salir de las instalaciones del aeropuerto de El Alto. Cerca de un centenar de personas se apostaron en las afueras para impedir que el cruceño abandone el lugar.

Camacho, al promediar las 5:50 de este martes, no había logrado abandonar el aeropuerto. Más temprano, circularon videos en el que se lo ve acusando al responsable del control Ibert Aguilar al que increpó ya que denunció a través de sus redes sociales que fue este último quien informó de su llegada a La Paz.

“Mi vida tiene nombre y apellido señor Ibert Aguilar”, escribió a través de su cuenta de Facebook. A través del pedido de dirigentes como Waldo Albarracín y del mismo entorno de Camacho, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ordenó que la Policía resguardara el lugar con un cordón de policías, además de cerrar las calles adyacentes.

En las afueras se quemaron llantas y la turba que gritaba “los racistas no pasarán” se desplegó por varios sectores. La Policía incrementó poco después la cantidad de efectivos aunque la tensión se mantuvo más allá que pusieron a buen resguardo a Camacho y quienes viajaron acompañándolo.

Los vuelos internacionales se detuvieron ocasionando también nerviosismo en los pasajeros que se mantenían en el lugar y en los que llegaban ya que eran registrados y, de acuerdo a los reportes, los hacían cantar «viva Evo». A un costado se mantuvo también una gran cantidad de periodistas.

Al promediar las 3:00 Albarracín, con un grupo de personas, se trasladó hasta el aeropuerto en procura de socorrer a Camacho. Mientras eso sucedía, la Policía se movilizó también para evacuar de su casa a los familiares de Ibert Aguilar, porque la dirección de su domicilio se expandió por las redes.

«Hay una grabación donde el señor de Sabsa le dice a alguien del ministerio de Gobierno que tiene la orden del ministro que por instrucción de Evo me saquen y me entreguen a los masistas. No tengo miedo a morir pero que sepan quienes son los responsables!!!» escribió poco después Camacho.

Por su parte el exministro de Defensa, Reymi Ferreira se mostró también preocupado a través de sus redes. «La información es que hay un grupo grande de la Policía resguardando el aeropuerto. El señor Camacho, el señor Justiniano y el señor Arana, están adentro. He hablado con los que he podido y espero que sea de ayuda», sostuvo.