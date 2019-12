«No soy un aventurero, ni vende humo»

Campeones

miércoles, 11 de diciembre de 2019 · 00:00

Marco Mejía / La Paz

“No soy un aventurero, ni vendehúmo”, aclaró el seleccionador nacional César Farías cuando se le consultó si pensaba que era aventurado soñar con una clasificación al próximo Mundial porque no hay condiciones para hacerlo.

La respuesta de Farías fue contundente, inclusive afirmó que si no clasifica a la Copa del Mundo de Catar 2022 pone a disposición su cargo, pero retó al periodista que hizo la consulta que abandone su trabajo si la Verde juega el Mundial.

“No estoy mintiendo, creo que Bolivia puede ir al Mundial, tengo plena confianza en el futbolista boliviano y no soy ningún aventurero o vendehúmo. No es pecado tener ilusión, quiero que me den la chance de poder soñar”, resaltó.

Cuando se le hizo notar que en The Strongest su método de trabajo sólo le alcanzó para llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, similar a lo que obtuvo tres años antes Eduardo Villegas, el venezolano defendió su método de trabajo y dijo que no fue casualidad lo que consiguió en el elenco aurinegro.

“No hablemos de la campaña de Villegas, es un técnico respetable que tiene seis títulos en el fútbol boliviano y nunca hablaré mal de él. No piensen que le estamos mintiendo ya que creemos en este país y en los jugadores bolivianos y la ilusión no me lo va a quitar nadie”, dijo. Farías reiteró que tiene toda la experiencia y capacidad para conducir al seleccionado y como profesional tiene la meta de dirigir un Mundial. “No tengo 100 partidos encima en vano”, resaltó.

