Ala “oprimida” del MAS no irá a reunirse con Evo a Buenos Aires

El “ala oprimida” del Movimiento Al Socialismo (MAS), conformada por legisladores relegados por sus colegas del “ala dura”, afirmaron que no asistirán a la reunión que convocó Evo Morales en Buenos Aires, Argentina. Esa cita es organizada con el fin de definir al candidato presidencial que presentará esa fuerza política en los comicios de 2020.

“Cada partido tiene derecho a reunirse con sus sectores. Habrá diputados y senadores que viajarán, pero para nosotros la reunión es algo segundario”, afirmó Concepción Ortiz, diputada y exvicepresidenta del MAS.

Ortiz y Clery Vargas, entre otras legisladoras, se consideran del “ala oprimida” del MAS porque -afirman- son relegadas en la toma de decisiones por sus colegas del “ala dura”.

Henry Cabrera, vicepresidente de Diputados y quien forma parte del “ala conciliadora” del MAS, confirmó que tampoco participarán de la reunión que fue convocada por Morales.

El presidente de Diputados, Sergio Choque, también del bando conciliador, descartó su participación en el encuentro masista para elegir a los candidatos. Manifestó que ni siquiera fue tomado en cuenta por sus colegas del “ala dura” para la visita que hicieron el 14 de diciembre a Evo Morales, quien solicitó refugio en Argentina.

El 21 de noviembre, mediante Twitter, el expresidente convocó a los dirigentes del MAS a una reunión el domingo 29 de diciembre en Buenos Aires, con el objetivo de elegir a los candidatos para los comicios de 2020. La exautoridad prevé que asistan más de mil dirigentes.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) La Paz, Hugo Torres, informó que esa organización hasta la fecha no recibió ninguna invitación oficial para asistir al encuentro y que por ello decidieron no asistir.

“Hasta la fecha no hay ninguna convocatoria, algo oficial ni una invitación, mientras no exista una convocatoria o una invitación, nosotros no somos parte. En ese marco, el ampliado departamental ha comunicado que en tema de elección se debe realizar un trabajo conjunto como organización nacional, la clase obrera no puede ser vista como la quinta rueda del carro”, manifestó el dirigente.

El expresidente Morales marchó ayer junto a organismos de derechos humanos en la caravana 2.175 de las Madres de Plaza de Mayo, quienes le brindaron su respaldo y lo nombraron “amigo de las madres”.



Críticas a la reunión

Conade Rolando Villena, miembro del Conade, calificó de plan sedicioso a la cita convocada por Evo Morales.

Postura El martes, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros Rurales, Freddy Mamani, expresó que fueron convocados a la reunión de Buenos Aires, pero decidieron no participar. Agregó que esa posición es de la COB, porque “orgánicamente” no corresponde asistir.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz