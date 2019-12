Embajadora de México sale de Bolivia en un vuelo comercial

Pasadas las 6:00 de este martes, la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, llegó hasta el aeropuerto internacional de El Alto para abordar un avión y retornar a suelo mexicano, después de que Bolivia la declaró «persona no grata» y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.

Antonio Montero, comandante nacional de la Policía Boliviana, comunicó que la embajadora es la única funcionaria de México que sale del país, y que un gran despliegue de vehículos diplomáticos acompañó a la autoridad hasta la terminal aérea (Aeropuerto Internacional El Alto) para despedirla.

“No se ha registrado ningún incidente, todo se desarrolló con normalidad. Los vehículos que salieron de la sede diplomática de México no fueron revisados porque hay tratados internacionales que no lo permiten”, explicó Montero.

El Gobierno de Andrés López Obrador aclaró que la representación diplomática de su país en Bolivia estará a cargo de Ana Luisa Vallejo Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

​De manera preliminar se sabe que la embajadora Mercado partió cerca de las 8:00, en un vuelo de Avianca rumbo a la ciudad de Lima (Perú), después volará hacia Guayaquil (Ecuador), para luego trasladarse hacia México.

Para saber

La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, fue declarada «persona no grata» en el país después de un incidente que se registró en la sede diplomática, donde participaron personas encapuchadas y supuestamente armadas.

Cabe recordar que en la sede diplomática de México en La Paz se encuentran refugiados varios exministros del expresidente Evo Morales, entre ellos Juan Ramón Quintana.

La Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. «Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento», confirmó el Gobierno de México, a través de un comunicado.

EL DEBER / Miguel Angel Roca Villamontes