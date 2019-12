Espionaje del Siglo XXI

No hace falta que el Ministerio de Gobierno ponga a trabajar a ninguna brigada de inteligencia para hacerle seguimiento a los miembros de una comisión de activistas de izquierda que llegaron al país desde Argentina para desprestigiar la lucha contra la dictadura de Evo Morales y respaldar la tesis del golpe de estado. Hoy no se necesita hacer espionaje ni contratar a James Bond para hacer tareas que realizan gratuitamente los internautas, armados con un teléfono celular y una conexión a las redes sociales. De esa manera se pudo conocer, por ejemplo, del cálido recibimiento que les dieron algunos ciudadanos a los enviados del Kirchnerismo, quienes fueron “escrachados” en el aeropuerto Viru Viru. Nadie los agredió, no hubo abusos policiales como ellos dicen y en todo caso se observó cómo las fuerzas del orden los escoltaban para evitar desmanes. Se ha visto también lo bien que comen esos chicos socialistas. En La Paz se fueron a comer al restaurante más costoso, donde un plato común puede alcanzar más de 500 bolivianos. En total, la comitiva gasta ocho mil dólares diarios, mientras que el ciudadano de Orinoca exige caridad en México. “Una sirvenguenzura”, según el ex presidente Vicente Fox.

Fuente: eldia.com.bo