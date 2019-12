La AMA permitiría a Rusia jugar en Catar, pero sin bandera

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha sancionado a Rusia con cuatro años sin participar en las competiciones internacionales por manipular datos de positivos de sus deportistas. Un castigo por un dopaje de estado que afecta a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, de invierno en Pekín en 2022 y el Mundial de fútbol de Catar en 2022.

Inmediatamente, la FIFA ha solicitado “una aclaración” a la AMA para que le aclare si Rusia, como país, puede o no participar en la cita de 2022. “Para la fase de clasificación de la Copa del Mundo de 2022 no habrá consecuencias, las disposiciones no se aplican”, dijo el director general de la AMA, Olivier Niggli. “La decisión se aplica a la final de la Copa Mundial porque decide el título de campeón mundial”, agregó Jonathan Taylor, presidente del Comité de Revisión de Cumplimiento de la AMA.

De esta manera, Rusia podría participar en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2022, pero si se clasificara no tendría permitido competir bajo su bandera en la cita. Pero quedaría una puerta abierta para que los futbolistas rusos pudieran jugar el Mundial de 2022. Podrían jugarlo, pero no bajo bandera rusa, tendrían que hacerlo como un equipo independiente.

Ya durante los Juegos Olímpicos de invierno de 2018, el Comité Olímpico ruso decidió que sus atletas pudieran participar adoptando el nombre de Atletas Olímpicos Rusos sin mención ni bandera de su país de procedencia.

EL DENUNCIANTE CELEBRA DECISIÓN

El exjefe de la agencia antidopaje de Rusia, que huyó de Moscú después de convertirse en denunciante, dio la bienvenida ayer a una prohibición de cuatro años impuesta a su país para los principales eventos deportivos.

“Finalmente, el fraude, las mentiras y las falsificaciones de proporciones indescriptibles han sido castigadas en su apogeo”, dijo Grigory Rodchenkov.