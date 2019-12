Los militantes disconformes pueden renunciar, dice presidente del TSE

Los militantes disconformes que deseen renunciar a un determinado partido pueden presentar una carta solicitando que los aparten de las nóminas políticas y dejar la militancia partidaria. Los trámites se pueden realizar ante los tribunales electorales departamentales o ante el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó el presidente del ente, Salvador Romero.

“Sí, así es, la posibilidad de renuncia a una organización política está abierta en permanencia en las oficinas del organismo electoral, (…) basta con señalar que la persona renuncia a militar en una organización política”, declaró el presidente del ente electoral.

Desde la instauración del nuevo Gobierno de Janine Áñez, funcionarios de varias entidades del Estado denunciaron cómo fueron coaccionados para registrarse como militantes del MAS; asistir a las concentraciones del entonces partido de Gobierno; y de realizar aportes mensuales bajo amenaza de perder la fuente de empleo.

En las últimas semanas surgió el pedido de anular la militancia partidaria o de invalidar todo el registro de militantes que se realizó antes de las elecciones primarias del 27 de enero de este año. Sin embargo, el presidente del TSE, afirmó que los trámites fueron realizados de forma personal y ahora la desafiliación debe ser del mismo modo.

El trámite es gratuito y solo requiere de una carta del interesado haciendo conocer su decisión de desafiliarse de un partido, presentarla con todos los datos, nombres completos, apellidos, fecha de nacimiento y número de carnet de identidad, tal como hizo en el proceso de registro.

Romero dijo que la atención para estos trámites es permanente, y que, en este fin de año, los funcionarios solo descansarán el 1 de enero de 2020, después la atención es en horario de oficina.

Romero explicó que, no existe ninguna posibilidad de que el proceso de registro de militantes y libros que presentaron los partidos al anterior TSE, sea anulado porque se hizo en el marco de una ley que está vigente.

Estos trámites no podían ser atendidos porque no existía sala plena en los TED y en el TSE, pero luego del 19 de diciembre el máximo tribunal electoral del país y después los departamentos ya cuentan con autoridades que pueden dar curso a estas peticiones de los militantes disconformes o que hayan sido obligados.

Descartan presión

El diputado Lino Cárdenas aseguró que el registro obligatorio de militantes del MAS fue un mito porque no existió tal presión en las instituciones públicas; además dijo que existen muchos militantes que no hacen vida partidaria en este partido y que de inscribirse todos, incluso se podría rebasar el número que tienen en este momento registrados.

“Nunca creí esa teoría, esa teoría ha sido forzada en su momento, pero no hubo pruebas de esa versión de la obligatoriedad. En ese entonces surgió esa denuncia porque decían que el MAS no tenía la militancia suficiente y por eso estaba obligando y eso no es cierto”, dijo el legislador.

Su correligionaria, Clery Vargas, afirmó que no solo en el MAS y recordó que cuando se realizó el registro de militantes, varios ciudadanos denunciaron que estaban en listas de partidos a los cuales ni siquiera conocían, por tanto, dijo, debe revisarse la militancia de todas las fuerzas políticas y de ese modo sanear el padrón de militantes.

Los partidos

Pero el diputado Amilcar Barral, fue más allá y refirió que no es solo la militancia, sino que para las elecciones primarias aparecieron partidos que nunca realizaron campaña de recolección de firmas para militantes, pero tenían personería y participaron de las elecciones generales.

Barral afirmó que él tiene versiones de varios funcionarios públicos del Gobierno del MAS a quienes entregaron libros completos para que llenen con los datos de los familiares. Según estas denuncias los funcionarios recibían el libro y tenían una semana para devolver con cinco firmas, o buscar allegados interesados.

