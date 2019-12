Negocios tecnológicos alcanzan los $us 227.900 millones

Revolución. Entre 2015 y 2019 se han registrado las más grandes adquisiciones y fusiones del mundo tecnológico

Este año concluyen las dos primeras décadas del Siglo XXI, un periodo marcado por avances tecnológicos que se presentan casi a diario e inimaginables en años pasados. Esta situación ha ocasionado toda una revolución en las empresas del sector tecnológico, trayendo consigo grandes fusiones y adquisiciones.

Más precisamente, ha sido en el último lustro en el que se han registrado las transacciones más importantes entre empresas de tecnología, alcanzando a un monto de $us 227.900 millones.

El mayor negocio en el sector tecnológico se registró en 2015, cuando Dell compró EMC por $us 67.000 millones. Esta transacción fue significativa no solo por su valor, sino porque dio nacimiento a la compañía tecnológica más grande controlada de forma privada hasta el momento, incluyó la dimisión del CEO histórico de EMC, Joe Tucci, e integró también a Dell compañías de la talla de VMware y Pivotal.

Otra particularidad es que en ese momento Dell era la compañía más pequeña de las dos: con un valor de $us 25.000 millones alcanzaba aproximadamente la mitad del valor de EMC.

En segundo lugar se encuentra la adquisición de Broadcom por parte de Avago, estimada en $us 37.000 millones.

En 2015, Avago, especializada en semiconductores, adquirió a Broadcom para consolidarse en el mercado móvil y de conectividad, con miras al crecimiento del mercado del internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y el mercado de dispositivos móviles. La compañía resultante (que prefirió el nombre Broadcom Ltd.) se convirtió en el tercer más grande fabricante de semiconductores por ingresos, solo por detrás de Intel y Qualcomm.

El último lugar en el podio de mayores transacciones en el sector tecnológico lo ocupa la compra de IBM a Red Hat por $us 34.000 millones.

IBM lleva algunos años luchando por elevar su posicionamiento en el mercado de la nube, y la compra de Red Hat el año pasado parecía ser un paso en la dirección correcta. El estandarte de las compañías de código abierto aporta la tecnología de nube híbrida y contenedores, mientras que IBM el músculo y la escala empresarial. Ambos elementos aún deben combinarse para entrar seriamente en competencia con los líderes del mercado: AWS, Azure y Google Cloud.

Otro de los grandes negocios tecnológicos que se registró entre en los últimos cinco años fue la venta de ARM, adquirida en 2016 por la firma Softbank por $us 31.400 millones.

La japonesa SoftBank sorprendió al mundo al anunciar su intención de comprar al fabricante de chips ARM. La empresa británica no tenía cifras demasiado espectaculares, pero su experiencia y patentes en microprocesadores de bajo consumo eran ideales para realizar un salto hacia el mercado IoT.

Desde la adquisición, Softbank ha crecido a un ritmo acelerado, pero al costo de perder grandes cantidades de dinero año a año. Los chips de ARM han dado un salto importante en tecnologías como inteligencia artificial.

El top five lo cierra la compra de Microsoft a LinkedIn por $us 26.200 millones en 2016.

En la larga lista de adquisiciones realizadas por Microsoft esta es la más grande hasta la fecha. Si bien una buena parte del valor de la compañía se debía a la alta calidad de los datos que poseía, Microsoft rápidamente integró sus servicios a plataformas como Office 365 y Windows 10.

Las otras grandes transacciones que se suscitaron en el último lustro son la compra de Alcatel-Lucent por parte de Nokia, por $us 16.600 millones en 2016; y la reciente (agosto de 2019) adquisición de Salesforce a Tableau por $us 15.700 millones.

Son las más valiosas

Según el informe Global 500 2019 elaborado por Brand Finance, con las 500 empresas más valiosas del mundo. De las diez compañías que encabezan el ranking, seis son tecnológicas.

Las primeras cinco posiciones las ocupan Amazon, Apple, Google, Microsoft y Samsung. Tan solo Amazon tiene un valor de marca de $us 187.905 millones. La firma fundada en 1994 por Jeff Bezos, creció un 25% en 2018. Ese porcentaje se alcanzó en parte gracias a los mejores resultados hasta el momento en el Prime Day (evento mundial de ofertas en exclusiva para los clientes Amazon Prime), cuando los consumidores compraron más de 100 millones de productos en todo el mundo.

Por su parte, Apple tiene un valor de $us 153.634 millones. Luego de algunos pasos en falso en la década de los 90, en agosto de 2018 fue la primera empresa en superar un valor en bolsa de los $us 1.000 millones. En la actualidad, la firma de Cupertino se está concentrando en diversificar su catálogo de productos.

Así como Amazon y Apple, el valor de Google supera holgadamente los $us 100.000 millones ($us 142.755 millones). Desde 2015, Google LLC es la compañía más importante de la multinacional Alphabet Inc., y su principal producto es su motor de búsqueda, aunque tiene otros bien conocidos como el servicio de correo Gmail, los de mapas Google Maps, Google Street y Google Earth, el de vídeos Youtube y el navegador Google Chrome.

En tanto, Microsoft es la última firma que supera el valor de los $us 100.000 millones ($us 119.595 millones). Durante los últimos 40 años la empresa ha ido lanzando nuevas versiones de sus productos, algunas con gran éxito, como Windows Server, y otros no tanto, como el buscador Bing.

Y aunque no supere la barrera de los 12 dígitos, el valor de Samsung no es para nada despreciable: $us 91.282 millones. La marca es la única de origen no estadounidense en el top cinco. Se calcula que representa más del 15% del producto interior bruto de Corea del Sur.