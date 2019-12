Pinedo denuncia corrupción en la ACF

A través de una carta, el exárbitro Felix Pinedo Medina, presentó su carta de renuncia al cargo de Tribunal de Penas de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). En el documento, que está dirigido a la licenciada Lily Rocabado, presidenta de la ACF, Pinedo denuncia que existe corrupción en la designación de árbitros y pide a las autoridades correspondiente intervenir en el asunto, pues él con anterioridad había informado al ente superior pero no se hizo nada al respecto.

Terceras personas manejarían las ternas arbitrales. Pinedo indica que la designación a «dedo» castiga a los árbitros que están esperando la oportunidad de dirigir.

«Me encontré con grupos que manejan el arbitraje a través de las diferentes divisiones y son estos que se hacen cargo de las designaciones a los árbitros correspondientes, lo cual causa extrañeza que siempre son designados los mismos nombres, lo cual castiga a los árbitros emergentes que no se les da la oportunidad de poder dirigir», señala Pinedo en la carta de renuncia.

«Ante las denuncias en contra de algunas ternas arbitrales, denuncias verbales y rumores de pasillos, nunca quise prestar atención a eso por ser simplementes rumores, cuando ya vienen a mi dirigentes y árbitros en competencia y me confirman que algunos árbitros y Asesores se encuentran implicados en corrupción, yo informé al ente superior para que tomen cartas en el asunto, no hicieron nada al respecto y todo sigue como que nada pasó», agregó.

Por este motivo es que Pinedo decidió renunciar de manera irrevocable al cargo de Tribunal de Penas de la ACF.

Pide a las autoridades tomar cartas en el asunto. «Yo Félix Pinedo Medina, exárbitro de la ACF y la FBF, quiero demostrar que hay hombres probos y honestos, yo quiero demostrar eso a la salida del Comité de Arbitrajes y a la Comisión correspondiente, por eso hago la denuncia y me someto a las autoridades del Arbitraje, yo daría los nombres de las personas que hicieron la denuncia, si es que hay Tribunal probo en el arbitraje que no respalden a nombres si no que respalden verdades», finaliza.

Pinedo fue el primer entrenador y árbitro de fútbol profesional de procedencia del pueblo afro boliviano. Una enfermedad en la sangre lo obligó a dejar el referato y sus actividades como entrenador de fútbol, que había ejercido por más de 22 años. Para no manchar su trayectoria, denunció el hecho.

Fuente: eldia.com.bo