Precios futuros de soya y petróleo repuntan en últimos días de 2019

La variación positiva del valor del grano mejorará los precios para los productores, mientras que el aumento del costo del crudo se notará en las compras de combustibles

Aunque leves, soplan vientos favorables para los precios futuros de la soya y el petróleo. En lo que respecta al grano, el contrato más activo de los futuros en EEUU subió el jueves, cuando alcanzó su precio más alto desde junio de 2018 ante el optimismo en torno a las relaciones comerciales entre el país del norte y China. Ayer, retornó al valor de marzo.

Comerciantes y agricultores esperan que China, el mayor importador de soya del orbe, aumente las compras desde Estados Unidos tras el acuerdo comercial de Fase 1 alcanzado recientemente entre ambos países, reportó Reuters.

La soya para marzo en la bolsa de Chicago (CBOT) subió 1,75 centavos de dólar a $us 9,46 por bushel (27,2 kg) . El contrato, que reemplazó al de enero como el más negociado, tocó un máximo de sesión de $us 9,49, su nivel más alto desde hace un año y medio.

A decir de Jaime Hernández, gerente general de Anapo, el incremento del precio de la soya en el mercado de Chicago debería repercutir en un mejor escenario del precio local para el grano producido en la campaña de verano 2019-2020.

En ese contexto, dice Hernández, será importante contar con la liberación del 60% de exportación del grano de soya como mecanismo para transparentar la formación del precio con relación a la cotización internacional.

Gasolina y diésel

El petróleo también subió a sus mejores precios desde septiembre sostenido por la expectativa de una reducción de los inventarios de Estados Unidos.

En Londres, el barril de Brent para entrega en febrero aumentó un 0,35% a $us 68,18, mientras que en Nueva York el barril del WTI, también para febrero, sumó un 0,06% y terminó en $us 61,72.

Según el analista energético Francesco Zaratti, el incremento en el precio del petróleo afectará a mediano plazo principalmente a las importaciones de gasolina y diésel, debido a que la tendencia del precio del gas natural es a desvincularse del valor del crudo.

Para 2020, Zaratti estima que el precio del petróleo se mantendrá mayormente en la franja de $us 60 a $us 70 y sin bajar de los $us 50.