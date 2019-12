Presidente Añez ratifica que vetará “ley de impunidad” si el MAS la aprueba

Tratamiento entre amenazas.

Presidente Añez vetará “ley de impunidad” si MAS la aprueba

> Un sector de parlamentarios del MAS coincide con el pedido de sus colegas de Unidad Demócrata y del PDC que observan este proyecto que da impunidad a exautoridades y dirigentes y piden a la Jefe de Estado que no sancione dicha norma porque se tiene que castigar a quienes violaron la Constitución y convulsionaron el país

PRESIDENTE, JEANINE AÑEZ

Si los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo aprueba el proyecto de “Ley de Garantías Constitucionales”, la presidente Jeanine Añez vetará la norma y no la sancionará, aseguró ayer el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

La propuesta normativa se trata en la Cámara Baja en medio de denuncias de amenazas entre parlamentarios masistas que insisten en aprobarla.

“Va a tener que rechazarla. Va a tener que vetarla, es el único camino que queda en este caso”, sostuvo Núñez a la prensa.

Hace dos semanas, cuando el MAS empezó a tratar este proyecto de ley, la Jefe de Estado anunció que no promulgará la ley.

“Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley, no podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos. Nuestros principios no son negociables, hemos afirmado categóricamente que mi gobierno no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico”, dijo la mandataria.

Pidió además a la población estar atenta ante la intención del MAS de aprobar dicha norma aprovechando que tiene dos tercios en el legislativo.

ENTRE AMENAZAS

El polémico proyecto de ley trajo incluso varios impases entre parlamentarios de la bancada del MAS, los legisladores amedrentados identifican a su colega Sonia Brito como una de las que lanza amenazas.

La diputada del MAS, Clery Vargas, denunció que parlamentarios de su misma bancada la amenazaron para que apruebe el proyecto de ley de garantías constitucionales a pesar de las observaciones de la bancada de oposición y las protestas de distintos grupos de la sociedad civil que advirtieron con volver a movilizarse si el MAS aprueba la ley.

“Quiero denunciar a la opinión pública porque he sido amedrentada, he sido amenazada. Incluso algunas compañeras han dicho que van a ir a quemar mi casa porque no estoy aprobando esta ley (.) temo por mi vida porque me están amenazando y voy a pasar un informe escrito y voy a pedir garantías”, afirmó la legisladora quien agregó que el acoso de sus colegas no solo es contra ella sino también contra toda su familia-

Vargas no es la única legisladora del MAS que rechaza este proyecto de ley, son varios parlamentarios que piden una revisión antes de aprobarla, entre ellos está el diputado Enrique Siles, quien afirmó que son varios los legisladores del partido azul que reciben amenazas.

“Más allá de qué partido político seamos hemos considerado y vamos a solicitar de que la presidenta Añez no debe promulgarla. El país entero va a estar mirando a los diputados y sobre todo al MAS (para identificar) quienes quieren tapar a los delincuentes con impunidad”, sostuvo Siles.

“SIN SENTIDO”

Para el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, las garantías que refiere el proyecto de ley ya se encuentran plasmadas en la Constitución Política del Estado por lo que dicha ley “no tiene sentido”, además porque ya se abrogó el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a militares que participen de operativos de restauración del orden público y se acaba de aprobar otro decreto que establece la indemnización a los familiares de las personas fallecidas en los últimos conflictos sociales.

“Nosotros sabemos que el MAS sigue teniendo los dos tercios en la Asamblea, espero que no acudan con ese rodillo y que piensen en lo que está pidiendo el pueblo boliviano”, mencionó Núñez.

Los delitos que se cometieron en el conflicto político y social que estalló tras los comicios del 20 de octubre, deben ser investigados y sancionados por la justicia boliviana, indicó.

ESTADO DE EMERGENCIA

Ante la intención de aprobar este proyecto de ley, más conocida como “ley de impunidad”, varias organizaciones sociales entre ellos los cívicos, se declararon en estado de emergencia si es que el MAS insiste con esta norma.

“Los Comités cívicos nos declaramos en estado de emergencia. Desde ayer (miércoles) nos estamos reuniendo y nos vamos a reunir este fin de semana, todos los comités cívicos del país”, aseguró Iván Flores, cívico de Cochabamba y agregó que si el MAS aprueba esta norma los cívicos del país comenzarán nuevas medidas de presión.

La tarde de ayer, un grupo de activistas de defensa de la democracia realizó una marcha por las calles del centro de La Paz en protesta porque el MAS pretende aprobar la “ley de impunidad”.

