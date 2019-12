Robles espera definir su futuro en Municipal Vinto

El portero beniano Juan Carlos Robles tiene un futuro incierto respecto a su carrera deportiva. Luego de su consagración con Municipal Vinto Atlético Palmaflor en la Copa Simón Bolívar y, como consecuencia alcanzó el ascenso a la División Profesional 2020, aún no existe un acercamiento entre las partes para asegurar la continuidad del experimentado golero.

“No sé nada ahora. Me enteré por una publicación de que ya no estoy en planes. Personas allegadas me llamaron y me preguntaron sobre esto. No tengo nada conversado con la dirigencia y me sorprende. No me contestaron las llamadas ni mensajes, pero me sorprende porque el 22 de diciembre hablamos por última vez y hasta la fecha no tuve comunicado alguno para seguir en el plantel de Palmaflor para este 2020”, aseguró Robles.

Una vez finalizado su vínculo contractual el 22 de diciembre con el ascenso de categoría del club quillacolleño, Robles indicó que al día siguiente había el compromiso de reunirse con la directiva para hablar de su continuidad.

Al respecto, el titular de Municipal Vinto Atlético Palmaflor, Edgar Aduviri, indicó a Los Tiempos que las negociaciones se están realizando con el plantel para asegurar un plantel altamente competitivo.

“Estamos en negociaciones y firmando contratos. Aún no está descartado (Juan Carlos Robles) y seguiremos viendo en estos días. Estamos viendo todo, vamos a negociar aún”, expresó Aduviri.