Dellien ingresará $us 62.000 solo por iniciar el partido ante Nadal

Cuando cerca de la medianoche de este lunes en Bolivia, 14:00 horas del martes en Australia, Hugo Dellien pise la pista del Rod Laver Arena en Melbourne ingresará automáticamente $us 62.000. Y si hace el partido de su vida ante el número 1 del mundo, español Rafael Nadal, y avanza a segunda ronda del primer Grand Slam del año, su ingreso se disparará pues le entregarán $us 88.000 más.

En total hasta la segunda ronda puede llegar a ganar $us 150.000, pero para que ello se dé debe ‘tumbar’ a su ídolo Nadal. Estas cifras son astronómicas en relación a lo que vivía el tenista beniano en 2017, cuando tenía en su cuenta solo $us 15.000 y que los invirtió en una fábrica de hielo, que al final no rindió como él esperaba.

“Me acuerdo perfectamente del día que fui a un cajero y no tenía plata. Ahí sentí mucha vergüenza porque después de muchos años volvía a pedirle dinero a mi papá”, le dijo Dellien, de 26 años, en una entrevista al portal oficial de la ATP.

El tenista nacional siendo aún un junior, hace nueve años (tenía 17 años), tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Nadal, cuando incluso disputó un partido de entrenamiento contra el español, un recuerdo que está entre los momentos más felices de su vida. Ahora llega en el puesto 72 del ranking ATP.

Fuente: https://eldeber.com.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook