Jaime Dunn presenta la solvencia fiscal y pide que su caso se resuelva en 24 horas y no en 15 días

Jaime Dunn exige al TSE analizar su impugnación y advierte posibles trabas. Sin Evo en la papeleta: ¿Quién hereda los votos del líder cocalero? Arce dice que oposición se siente ganadora de los comicios gracias al “estrangulamiento financiero” impulsado por Evo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Jaime Dunn exige al TSE analizar su impugnación y advierte posibles trabas

Luego que representantes de NGP remitieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un documento de recurso de revisión extraordinaria para que su candidato presidencial Jaime Dunn sea habilitado, éste afirmó este lunes que el órgano electoral debería resolver en 24 horas la impugnación que presentó, a pesar de que la normativa otorga a la entidad un plazo de hasta 15 días para pronunciarse. Ante ese panorama advirtió que no descarta que se encuentre con trabas como «sucedió hasta la fecha». “Seguramente seguirá habiendo trabas, pero la ley es clara, al igual que los procedimientos”, aseguró. Según sostuvo, su candidatura cumple con todos los requisitos legales, por lo que confía en ser habilitado para continuar en carrera rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. Dunn insistió en que la urgencia del caso amerita una respuesta inmediata del TSE para no afectar el cronograma electoral. “El plazo, de acuerdo con la norma, es de hasta 15 días; sin embargo, entendemos que, por la emergencia y la urgencia, esto máximo debería resolverse en 24 horas”, subrayó.

– Sin Evo en la papeleta: ¿Quién hereda los votos del líder cocalero?

La carrera hacia las elecciones generales en Bolivia ha dado un giro sustancial con la confirmación de que Evo Morales no podrá postular a la presidencia, cumplido el plazo para la sustitución de candidatos por renuncia; si bien existe la posibilidad de que el exmandatario pueda presentar aún su candidatura hasta el 13 de agosto, así lo dispone la norma, es cada vez más improbable que pueda ser parte de los comicios, porque las alternativas prácticamente se agotaron. Esta situación no solo cierra un ciclo, sino que abre interrogantes sobre el futuro de su masiva base electoral. La figura de Morales, tres veces presidente y líder histórico del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha sido durante las últimas dos décadas el eje aglutinador de millones de votos en zonas rurales, sectores sindicales, campesinos, cocaleros y poblaciones indígenas. La exclusión del líder de las seis federaciones del trópico ahora plantea un dilema: ¿quién recogerá ese caudal político disperso?, sobre todo, porque las corrientes que se desprenden del partido azul no gozan de la venia del exjefe de Estado.

– Evistas vuelven a amenazar: CSUTCB señala que no habrá elecciones sin Evo y ordena a su dirigencia «impedir» campaña en el área rural

Los evistas han vuelto a lanzar amenazas contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las elecciones generales del 17 de agosto. Esta vez fue el turno de la facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que respalda a Evo Morales. Luego de una reunión desarrollada en Lauca Ñ, el sector anunció que no permitirá el normal desarrollo de las elecciones generales si el líder cocalero no participa en los comicios. Asimismo, rechazó una supuesta proscripción de Morales y denunció, sin exponer pruebas, un supuesto «sometimiento» del TSE ante el Gobierno y las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional con las cuales el expresidente queda inhabilitado para postular a la Presidencia del Estado. «Denunciamos la proscripción de los derechos políticos y constitucionales del movimiento indígena y campesino», reseña el pronunciamiento y luego añade: «Sin la participación de nuestro único candidato del pueblo, el hermano Evo Morales, no se practica la democracia y no habrá elecciones».

– Arce dice que oposición se siente ganadora de los comicios gracias al “estrangulamiento financiero” impulsado por Evo

El presidente Luis Arce se ha referido a los comicios generales de agosto y su relación con su exaliado Evo Morales, a quien ha llamado “excompañero”, en una entrevista con la agencia rusa RT en la cual lo acusó de actuar en complicidad con la oposición para “estrangular” a su Gobierno. En su criterio, gracias a esas supuestas acciones, la oposición ya se siente ganadora de los comicios. Asimismo, el mandatario boliviano lamentó que su llamado a la unidad del bloque popular no haya conseguido una respuesta favorable, sin embargo, dijo que seguirá insistiendo porque es el “único camino” para enfrentar a la oposición en los comicios. “Vamos a seguir insistiendo en que este es el único camino para poder enfrentar a una derecha que lo único que quieres es regalar, entregar nuestros recursos naturales a imperialismo, ese es el objetivo final”, dijo. Para Arce, que participó en las horas precedentes de la Cumbre de las BRICS que se celebró en Brasil, “el pueblo boliviano tiene el único mecanismo de defensa en estos partidos de izquierda”.

– Loza critica a Andrónico y dice que su única propuesta es aprehender a Evo: “No votaremos por un traidor”

El senador evista Leonardo Loza lanzó un duro ataque contra Andrónico Rodríguez, afirmando que “ni el trópico ni el movimiento campesino, jamás, votará por un traidor”. Además, cuestionó al candidato a la Presidencia por Alianza Popular al decir que su única propuesta es “meter a la cárcel a Evo”. Esta declaración surge como respuesta a las recientes afirmaciones hechas por Rodríguez, quien sostuvo que el ‘veto’ que hay hacia su candidatura es solo de parte de la dirigencia del trópico y no así de las bases. “Los compañeros, que están de base en el trópico de Cochabamba, no van a apostar por alguien de la derecha (…) La decisión la tomará en su momento cada votante. Yo siempre dije ‘irreverentes en la discusión, pero unidad en las urnas’”, señaló. Loza cuestionó que el hasta hace poco delfín de Morales tenga como “única” propuesta el aprehender a su mentor y observó una “incoherencia” con su acompañante de fórmula Mariana Prado, que en días pasados reveló que puso como condición aceptar ser candidata a ‘vice’ si no se actuaba en contra de Morales.

– Candidato Paz denuncia su «exclusión sistemática» de los debates

El candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, denunció este lunes su «exclusión sistemática» de los debates organizados por medios e instituciones. «Pareciera que hay una línea de los poderes establecidos para preservar a los mismos de siempre, invitan a debatir a quienes nunca le han ganado al MAS en 30 años, nosotros le ganamos cinco veces seguidas en los últimos 20 años», aseguró el postulante. Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Eduardo del Castillo y Jhonny Fernández fueron los cinco candidatos que formaron parte del primer debate presidencial televisado rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto próximo, la noche del domingo. Al ser consultado sobre su ausencia a la discusión electoral, Paz explicó que nunca le había llegado la invitación para que participe del encuentro. «Nos están discriminando políticamente, si no les gusta lo que decimos, igual lo diremos, no podrán frenar esta transformación», sostuvo Paz.

– Juicio del caso Senkata ingresa a cuarto intermedio hasta la primera semana de agosto

El juicio del caso Senkata ingresó a un cuarto intermedio hasta la primera semana del mes de agosto por un tema “administrativo”, debido a que el tribunal de sentencia no cuenta con un secretario. Además, los tribunos deben participar en las jornadas de descongestionamiento, informó el abogado Luis Guillén, quien patrocina a uno de los militares acusados. “Hasta el día de hoy no se tenía nombrado un nuevo secretario que pueda coadyuvar al Tribunal en sus funciones conforme lo establece la ley a efectos de proseguir con las audiencias”, señaló. Asimismo, explicó que otra razón por la que el juicio ingresó a un cuarto intermedio es que el tribunal se encuentra en las jornadas de descongestionamiento en las cárceles, debido a que los mismos no participaron de esa disposición en su momento por una instrucción del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova. “Hoy se está cumpliendo con esto que fue omitido en su momento y el tribunal se encuentra participando en las jornadas de descongestionamiento penal”, indicó.

– YLB advierte que certificación de recursos del litio boliviano está en riesgo por la no aprobación de contratos

El gerente de Operaciones de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Alfonso Pérez, advirtió que la no aprobación de los contratos de litio, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no coadyuva en que los recursos certificados en el país pasen a ser catalogados como reservas, ya que es necesario tener un proyecto vigente y en explotación para cambiar su clasificación a reserva, hecho que aclararía mucho más la figura de la disponibilidad del negocio. Según un reporte institucional, explicó que Bolivia cuenta con 21 millones de toneladas (t) de litio certificados como recursos, en el salar de Uyuni (Potosí). Además, existen otros 2 millones de t en los salares de Coipasa (Oruro) y Pastos Grandes (Potosí), determinados por YLB como recursos inferidos. Destacó que los contratos, actualmente estancados en la ALP, fueron suscritos con empresas internacionales (Uranium One Group y CBC), que cuentan con amplia experiencia en la explotación del litio, con plantas operativas, patentes y tecnología avanzada, además del respaldo financiero.

– Arce lleva a los Brics un discurso marcado por el medioambiente, salud y crisis global

El presidente Luis Arce intervino este lunes en la segunda jornada de la XVII Cumbre de los Brics, que se lleva a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Durante su participación, abordó temas vinculados al medioambiente, la salud pública y el impacto de la actual crisis global. Durante su discurso convocó a los países miembro a conformar un bloque que trabaje por la justicia climática y propuso la creación de una alianza energética que impulse el uso de fuentes sostenibles. «El Estado Plurinacional de Bolivia convoca a los países presentes a conformar un bloque que reclame un enfoque de justicia climática en las decisiones de la próxima COP 30. Asimismo, proponemos, uno, crear una alianza energética sostenible entre los países Brics; dos, fundar un centro de ayuda y cooperación para enfrentar los cambios climáticos con contribución de los países que ya estás sufriendo los efectos más graves de la crisis climática», señaló. El mandatario también expresó su preocupación por la salud global y llamó a los países a reforzar la cooperación en materia de ayuda humanitaria.

– Condecoran a los valientes policías que estuvieron en Llallagua

Los policías que estuvieron al frente en el conflicto armado en Llallagua fueron condecorados por su valentía y coraje para enfrentar situaciones complicadas como las vividas entre el 10 y 11 junio en la región norte del departamento de Potosí. Con la presencia del viceministro de Seguridad Ciudadana, Jhonny Aguilera y el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, y autoridades policiales, se realizó un acto de reconocimiento a los policías que estuvieron en el operativo de desbloqueo en Llallagua en junio pasado. El coronel Limbert Choque destacó la importancia de distinguir a los integrantes de la institución que con valentía defendieron a la sociedad y el orden constituido. Afirmó que cada uno de los oficiales merece el reconocimiento de la sociedad.

