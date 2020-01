Estrenos de Netflix para febrero de 2020, más de 30 películas y series

Bien sea que estás esperando febrero por el día de San Valentín o por otro motivo importante, aquí tendrás una buena lista de películas y series en Netflix para disfrutar durante todo el mes.

Algunas temporadas de series reconocidas están por aterrizar y por ello es mejor que conozcas su fecha de lanzamiento en la plataforma de streaming, así podrás programarte para los maratones desde tu dispositivo. Pero venga, no perdamos más tiempo y vamos con el catálogo en cuestión.

Series que serán estrenadas en Netflix en febrero de 2020

– Locke & Key, para el 7 de febrero

– Narcos: México – Temporada 2, para el 13 de febrero



– Las Chicas del Cable – Temporada Final, Parte 1, para el 14 de febrero

– Gentefied, para el 21 de febrero

– Better Call Saul – Temporada 5, para el 24 de febrero



– Esta Mierda me Supera, para el 26 de febrero

– Altered Carbon: Temporada 2, para el 27 de febrero



– Formula 1: Drive to Survive – Temporada 2, para el 28 de febrero

– Desenfrenadas, para el 28 de febrero



– Vikingos: Temporada 6, aún sin fecha de estreno



– Jeopardy!: Colección de Cindy Stowell, aún sin fecha de estreno

– Van Helsing: Temporada 4, aún sin fecha de estreno

– Puerta 7, aún sin fecha de estreno

– Restaurants on the Edge, aún sin fecha de estreno

Películas que serán estrenadas en Netflix en febrero de 2020

– La La Land: una historia de amor, para el 1 de febrero



– Mi vecino Totoro, para el 1 de febrero

– Porco Rosso, para el 1 de febrero

– Kiki: entregas a domicilio, para el 1 de febrero

– The Kids Are Right, para el 1 de febrero

– Recuerdos del ayer, para el 1 de febrero

– Puedo escuchar el mar, para el 1 de febrero

– El castillo en el cielo, para el 1 de febrero

– Cuentos de Terramar, para el 1 de febrero

– Flashdance, para el 1 de febrero

– Horizonte profundo, para el 1 de febrero

– Fallen, para el 1 de febrero

– Sordo, para el 1 de febrero

– La chica que amaba a los caballos, para el 3 de febrero

– A todos los chicos, PD: todavía te quiero, para el 7 de febrero

– Soldado anónimo, para el 12 de febrero



– Pokémon: Mewtwo contraataca: Evolución, para el 14 de febrero



– Violety Finch, para el 27 de febrero

– Madre, para el 28 de febrero

– Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, para el 28 de febrero

– La boda de la abuela, aún sin fecha de estreno

– El destino de Júpiter, aún sin fecha de estreno

– Cómo perder a un hombre en 10 días, aún sin fecha de estreno

– Magic Mike XXL, aún sin fecha de estreno

– Día de los enamorados, aún sin fecha de estreno

– Nada es lo que parece, aún sin fecha de estreno

Documentales y especiales para Netflix en febrero de 2020

– Camino a Roma – 11 de febrero

– The Chef Show – Volumen 3, para el 19 de febrero



– ¿Quién Mató a Malcolm X?, para el 7 de febrero

– #Cats_The_Mewvie, aún sin fecha de estreno

– El Farmacéutico: Miniserie, aún sin fecha de estreno

– Tom Papa: You’re Doing Great!, aún sin fecha de estreno

