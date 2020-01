Gobierno identifica irregularidades en tranvía y presenta propuesta para su continuidad

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó hoy en Cochabamba que esa cartera de Estado identificó varias irregularidades técnicas y administrativas en el proyecto del Tren Metropolitano de esa ciudad, que está en ejecución, y presentó una propuesta para garantizar su continuidad.

«Tenemos un 57% de avance y este proyecto no puede quedarse así, irresponsablemente diciendo este proyecto ya no sigue, ya no se hace nada, pero tampoco podemos seguir como estaba, tenemos que hacerle ajustes, es por eso que hemos presentado un informe del estado de situación del proyecto», informó a los periodistas en el marco de un Foro para analizar a detalle la ejecución de esa obra.

Detalló que los técnicos del Ministerio de Obras Públicas identificaron varias falencias administrativas y de ejecución, entre ellas, el tiempo en el que se realizó la licitación, que tardó 18 días, además de la falta de socialización del proyecto a diseño final, en el cual se invirtieron 7 millones de dólares.

«Hemos identificado falencias técnicas de que en realidad se podía haber hecho un mejor proyecto, que ya no es culpa de la empresa, sino que es culpa del Gobierno anterior, que en vez de pensar en el bien común pensó en la política, entregó este proyecto, desde la limitación hasta la entrega, la adjudicación en 18 días hábiles», observó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Recordó que los procesos de licitación y contratación en la institución pública tardan al menos tres meses.

«Para comprar un papel higiénico tardamos 90 días y este contrato de 400 millones de dólares, de 3.100 millones de bolivianos, en menos de 18 días y luego el 20% se da en 20 días, que es 100 millones de dólares; no es culpa de la empresa, es culpa de un Gobierno que en vez de pensar en el bien común, pensó en cómo puede gastar la plata, en cómo puede despilfarrar la plata«, complementó.

Agregó que identificaron, también, varias falencias técnicas sobre todo en la línea amarilla, que serán analizados en ese Foro, en tres mesas de trabajo, divididas una para cada ruta.

«La clave para la continuidad, para que este proyecto arranque, es que esta tarde lleguemos a un acuerdo sobre la línea amarilla. Si no llegamos a un acuerdo de la línea amarilla, no va a ser problema de la empresa, no va a ser problema del Ministerio, sino de los propios cochabambinos«, advirtió.