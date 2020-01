Huevadas que solo a mí me pasan…

Alberto Alegría es el nombre de un aopau que conozco. Un tipo con plata, pero más aopau que Doria Medina y Miljaus Ortíz juntos.

– ¿Qué haces? – le dije.

– Aquí, esperando que mi mujer salga, la están tuneando. -dice.

– ¿Qué hay? -le pregunto.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

– Ah, es reina de la comparsa. En un rato nos vamos a la preca.

– Ah, ¿y qué te parece como van las cosas? -le pregunto pensando en las comparsas políticas que manejan el país.

– Súper oye. Este año la organización está mejor.

Lo miro extrañado.

– Mirá la gente está esperando con ganas. -me dice algo eufórico.

– Si, pero gran parte de la gente está confundida, molesta. -le respondo en tono amargo.

– ¿Y por qué?, no se puede quejar, alegría y unidad es lo que sobra, solo hay que estar ahí para sentirlo.

Ahí pelé los ojos.

– Esperá un ratito. ¿De qué estás hablando?

– ¿Vos de que hablás? Yo hablo de carnaval -me dice el aopau platudo.

– …Ahh, yo hablo de la situación política, de los oportunistas, de ex presidentes dementes, de gobernadores vivísimos y excívicos bocazas…¿No estás al tanto? – le respondo casi molesto.

– Claro que si, pero ya hablamos de eso en todos mis grupos y vamos a ver que hacemos, pero después de carnaval.

Me sentí estúpido, iba a decir algo, pero justo apareció su mujer que salía vestida con una cosa blanca y una corona de plástico.

– «Parece el Rey de los muñecos Michelin» -pensé.

– Hola Escribidor, ¿cómo le va?, ¿va también a la preca?

– No.

– Mi amor, ni lo invités al amargau este, no fuma, no bebe y fíjáte, ¡Ahuringa me hablaba de política!

– Uhhh, bah…¿Pa que vivir así? –contestó la «reina».

Unas risas y se fueron.

Sintiéndome ridículo caminé por la Colón, bajé por la Ingavi y llegué a la Cañoto para esperar mi micro.

Estaba ahí parau, cuando apareció una diosa de vestido rojo, choca pero morena, una cara rara, muy parecida a la candidata Jeanine que me sonrió.

La miré desconcertado y ella dijo.

-«Que viejo bello, que canas divinas, te invito a la preca y después vemos que pasa…»

Justo apareció el micro 44, me subí al vuelo antes que se detenga, me senté y miraba por la ventanilla con la cara de Romero preso y en mi cerebro resonaba la voz de la chocanga que me invitaba.

Solo había un problema:

Era más vozachuda que Jorge Arias…

EL ESCRIBIDOR.





Fuente: El Escribidor