Coinciden que Andrónico es “hijito de papá político” que no da certezas

Rolando Schrupp y Carlos Saavedra coincidieron en que Rodríguez aún no ha demostrado solidez política ni capacidad de liderazgo.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- En un análisis político realizado por Rolando Schrupp y Carlos Saavedra, los expertos coincidieron en que el candidato presidencial Andrónico Rodríguez, por la Alianza Popular, no ha logrado consolidarse como un liderazgo propio dentro del actual escenario electoral, y es percibido como el “hijito de papá político”, que aún tiene “dientes de leche” en la política.

“De Andrónico no esperaba nada y aun así me ha logrado decepcionar”, afirmó Schrupp de forma contundente en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A su criterio, Rodríguez aparecía como una posible figura de renovación dentro del bloque del Movimiento al Socialismo, hoy fragmentado en distintas corrientes, pero no ha cumplido con las expectativas. “Es un clon sin alma, un hijito de papá político que espera heredar el trono como si le correspondiera por derecho, pero no ha demostrado absolutamente nada en gestión, ni en conciliación política, ni en el Senado ni en campaña”, criticó.

Consultado sobre posibles virtudes del joven candidato, Schrupp fue tajante: “¿Lo bueno de Andrónico? Nada. Es un proyecto moldeado, esculpido, que no se sale ni un pelo del libreto. Y justamente eso puede estar provocando rechazo, porque se lo percibe como un político construido, artificial, sin autenticidad”, sostuvo.

Por su parte, Saavedra coincidió en que la candidatura de Rodríguez se sustenta más en una herencia política que en méritos propios. “Es el heredero político del bloque nacional popular. En Bolivia se hace política desde las identidades, y él representa la continuidad de esa identidad masista. Parte con una base dura que no ha construido él, sino que proviene de una hegemonía anterior. A Andrónico le han dicho que es candidato y arranca con un 14%, sin haber hecho nada”, explicó.

El analista contrastó esa situación con la de otros candidatos, como Samuel Doria Medina. “A Samuel nadie le ha regalado el 19% que tiene. Se lo ha trabajado. En cambio, Andrónico es un beneficiario directo de la estructura electoral del MAS, que aún conserva una fracción sólida del electorado”, señaló.

Ambos expertos coincidieron en que Rodríguez aún no ha demostrado solidez política ni capacidad de liderazgo. “Tiene dientes de leche en términos políticos. No ha planteado un horizonte de futuro y no transmite certezas. Es más, casi no habla”, indicó Saavedra.