La vida de sombras y dolor de Lady Gaga

La artista habla entre lágrimas sobres sus problemas físicos y psíquicos con Oprah Winfrey

Oprah Winfrey, de 65 años, está realizando con su programa 2020 Vision: Your Life In Focus, una de sus tradicionales giras nacionales en las que recorre EE UU hablando con grandes celebridades como Jennifer López, Tina Fey o Michelle Obama. Su primer invitada ha sido Lady Gaga. La artista. de 33 años. se subió al escenario donde se sinceró ante una sala con 15.000 personas donde contó su trastorno de estrés postraumático (TEPT) después de ser violada, lo que hizo llorar a la reina del programa de entrevistas. Gaga también entre lágrimas se refirió a la fibromialgia y reveló que, incluso durante la conversación de una hora, tenía «dolor de los pies a cabeza». Y añadió: «Lo interesante de esto es que descubrí, a través de la investigación neuropsíquica y mi relación con mis médicos, es que la fibromialgia puede tratarse con terapia de salud mental», compartió. ‘Y la salud mental es una condición médica, que debe tratarse como una condición médica. No debe ser ignorada».

La actriz de Ha nacido una estrella habló sobre cuando fue violada repetidamente siendo una adolescente. «Fui violada repetidamente cuando tenía 19 años, y también desarrollé TEPT como resultado de ser violada y no procesar ese trauma», compartió.Y añadió: «Pero de repente me convertí en una estrella y viajando por el mundo yendo desde la habitación del hotel hasta el garaje, la limusina al escenario, y nunca me enfrenté a ello, y de repente comencé a experimentar este increíble dolor intenso en todo mi cuerpo que imitaba la enfermedad que sentí después de ser violada».

Gaga también ha abordado este asunto en su documental Gaga: Five Foot Two, en el que habla sobre los problemas a los que se ha enfrentado a lo largo de estos años debido a la fama y a la soledad sumada a la fibromialgia que padece y que le obligó a interrumpir su gira durante unos meses a principios de 2018.

La intérprete de éxitos como Bad Romance o Poker Face se ha convertido en una auténtica portavoz de estas causas. Tras confesar, en 2014, que había sufrido esta agresión sexual, también ha sido un gran apoyo para las víctimas de abusos y acoso. La cantante compuso la canción Til it happens to you para el documental Teh hunting ground, que trata sobre las frecuentes violaciones a mujeres en campus universitarios de EE UU. Un tema que estuvo nominado a los Oscar en 2016 y que ella interpretó sobre el escenario, en el que estuvo acompañada de varias víctimas de abusos sexuales.

En cuanto a su presunto romance con Bradley Cooper y la romántica interpretación juntos del tema de Shallow, en la gala de los Oscar de 2019, Lady Gaga comentó: «Hicimos un muy buen trabajo engañando a todos. Nosotros creamos eso».