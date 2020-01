Un total de 17 récords nacionales Indoor se implantó en Cochabamba

Tras el campeonato inédito en pista cubierta que se desarrolló el fin de semana en el estadio de atletismo de Cochabamba, Bolivia registró 14 nuevos récords. Además, otras tres marcas nacionales fueron quebradas.

Antes del Nacional Indoor, en la categoría absoluta, Bolivia contaba con ocho récords de pista cubierta, de los cuales sólo tres fueron batidos en Cochabamba.

La cruceña Alinny Delgadillo (7,70) y el tarijeño Pablo Aban (6,97) pulverizaron los récords de 60 metros planos de Maite Zamorano (7,87) y Guillermo Saucedo (7,08), respectivamente.

Además, el tarijeño Mauricio Sandoval (8,29) rompió la marca de Camilo Acebey (8,48) en los 60 metros con vallas.

Las marcas que serán inscritas como récords nacionales son las siguientes: en salto alto, el registro de 1,85 metros impuesto por el cruceño José María Roca; en salto triple, los 14,32 metros logrados por el tarijeño Miguel Alfaro. En estas dos pruebas, las marcas conseguidas en damas no podrán ser reconocidas como récords, porque en la competencia se requieren al menos tres atletas.

Los nuevos registros en salto alto son de propiedad del cruceño Erick Suárez (7,05) y la tarijeña Valeria Quispe (5,94); en los 200 metros planos, del cochabambino Tito Hinojosa (22”08) y la cruceña Guadalupe Torrez (25”41); en los 3.000, del potosino Juan Gonzáles (8’27”51); en los 400, de los cruceños Fernando Copa (49,2) y Cecilia Gómez (57,1); en los 800, de la paceña Jhoselyn Camargo (2’24”3); en bala, de la cruceña Verónica Flores (8,19); en los 60 metros con vallas, de la tarijeña Danitza Ávila (9,75).

Finalmente, en los relevos 4×400 en varones, el récord de 3’27”89 fue impuesto por los cochabambinos Omar Sotomayor, Mikhail Maldonado, Nery Peñaloza y Tito Hinojosa; en damas, por el equipo cruceño compuesto por Carly Cavero, Alinny Delgadillo, Guadalupe Torrez y Cecilia Gómez, que hicieron un tiempo de 4’07”09.

Santa Cruz es el campeón

Con un total de 230 puntos, la delegación de Santa Cruz se coronó campeona del I Nacional Indoor.

Cochabamba ocupó el segundo lugar con 120 unidades y La Paz completa el podio con 84.

Tarija, con 82; Oruro, con 52, y Potosí, con 34, completan la tabla de puntuación.

Este nacional sirvió para que la Federación Atlética de Bolivia (FAB) corrija muchos temas organizativos de cara al I Campeonato Sudamericano Indoor y el Grand Prix Jürgen Berot, que se desarrollarán el 1 y 2 de febrero, y el 30 de enero, respectivamente.

Además, el nacional servirá para nominar al Equipo Bolivia para el Sudamericano. La lista de los atletas seleccionados se conocerá hoy por la FAB.

Se sabe que la FAB nominará entre uno a dos atletas por prueba para el Sudamericano, dependiendo de sus marcas. Además, planifica nominar al menos a un deportista para el Campeonato Mundial Indoor, que se realizará en China en marzo.

Los deportistas nacionales, en su mayoría, no podrán permanecer en Cochabamba entrenando en la pista indoor, debido a que no cuentan con los recursos económicos para solventar el alojamiento y la comida en la Llajta.

LA LOGÍSTICA DEL INDOOR FUE NOTICIA INTERNACIONAL

REDACCIÓN CENTRAL

Debido al cambio en la administración del Cefed de La Tamborada, que tiene bajo su tutela el material deportivo heredado de los Juegos Suramericanos, la organización del Nacional Indoor no pudo contar a tiempo con todo el material y tener todo listo para el evento.

Esto generó que el argentino Germán Chiaraviglio no pudiera competir en el salto con garrocha el sábado, como estaba planificado, porque los colchones no pudieron armarse a tiempo. La noticia salió en varios medios argentinos, que dicen que no se realizó el evento por falta de colchones.

Este problema se generó porque hasta la fecha el Ministerio de Deportes no pudo renovar el convenio con las federaciones.

CAMARGO ESPERA LOGRAR APOYO PARA IR A MUNDIAL

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ

La semifondista y fondista paceña Jhoselyn Camargo espera conseguir el apoyo económico para poder viajar a Polonia, donde se desarrollará el Mundial de Media Maratón el 29 de marzo próximo.

Camargo clasificó al evento mundial, pero al ser el costo de los pasajes muy altos, busca el apoyo no sólo del Ministerio de Deportes, con el que tiene una audiencia pendiente esta semana, sino también con su federación.

“El pasaje es muy caro, arriba de 2 mil dólares. Estamos viendo con la federación si nos puede cubrir la mitad, porque a eso debemos sumar alimentación y alojamiento. Es mucho dinero”, dijo Camargo, a tiempo de pedir el apoyo de las autoridades.