‘Vitamina’ sobre Campos: «Es un jugador que es bienvenido en Oriente»

El primer día de la pretemporada en Oriente Petrolero estuvo marcado por la conferencia del DT, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, en la que dio todos los detalles sobre el plantel que han conformado. Además, no descartó la llegada del mediocampista nacional Jhasmani Campos ni la contratación de un nuevo refuerzo extranjero.

En la jornada, el defensor argentino Daniel Franco pasó las pruebas médicas y desde este jueves se entrenará con el resto del plantel, al que se sumaron para esta gestión Marco Bueno (mexicano), Óscar Salinas (chileno), Jaime Carreño (chileno), Rodrigo Banegas (ex SanJosé), Juan Carlos Montenegro (ex Guabirá), Matheo Zoch (ex Royal Pari), Ronaldo Sánchez (ex The Strongest), Santos Navarro (ex Sport Boys), Widen Saucedo (ex Destroyers) y Wilfredo Soleto (ex Sport Boys).

Contrataciones. Estamos bien y estamos contentos de que sobre un cupo de extranjero, estamos analizando si lo vamos a ocupar. Lo bueno es que el libro de pases (de habilitación de jugadores) estará abierto un buen tiempo y eso es positivo, ojalá no se lastime nadie, pero vale la pena guardar ese espacio por si sucede algo. No estamos cerrados a la llegada de un nuevo jugador.

Sudamericana. Para la (Copa) Sudamericana estamos bien, a mí me gustaría que inicie la liga (torneo Apertura 2020) para que nos agarre con rodaje. Mi miedo es que se prolongue el inicio y nos agarre sin el ritmo necesario. En caso de que se sigue postergando el arranque, nosotros vamos a encargarnos de que el equipo llegue con esa competitividad necesaria, no es lo mismo, pero bueno.

Jhasmani Campos. Es una posibilidad, es un jugador que es bienvenido en Oriente.

Llegada de Banegas. Se fue (José) Peñarrieta (…) Con la llegada de Rodrigo tendremos competitividad con Romel (Quiñónez) para que peleen por el puesto. Romel llegó mejor, él está con un problema en el dedo, creemos que estará apto a fin de mes.

¿Se vio sus manos en las contrataciones? Les dije que a mí me gustaba el equipo que teníamos, me tocó dirigir doce partidos y nos fue relativamente bien. Hay que decir que se fueron jugadores importantes, como Lucas (Mugni), como ‘Ricky’ (Carlos Áñez) (…) Esperamos compensar las salidas con los nuevos y mejorar el equipo, esa es la idea.