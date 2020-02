La Unicef dará reconocimiento a una joven boliviana que impulsa la ciencia

La boliviana Paola Ochoa fue nominada por la Unicef como agente de cambio para incentivar a niñas y adolescentes mujeres a la formación científica y tecnológica por su importante apoyo en el desarrollo de la cultura científica.

«La Unicef este año reconocerá a 53 mujeres en diferentes áreas, este es un trabajo que he estado haciendo sobre el desarrollo de la cultura científica para que niñas y mujeres le tomen apego a la ciencia», explicó Ochoa.

«El mensaje es que no se olviden de sus sueños, tenemos que seguir pensando en ‘yo quiero ser ingeniero electrónico, yo quiero ser astronauta, quiero fabricar edificios’, esos son los niños que queremos rescatar para construir un futuro basado en ciencia y tecnología. Si no tenemos eso jamás podremos desarrollar un celular en Bolivia, vamos a seguir siendo usuarios, somos capísimos en eso, pero nos falta mucho en ser desarrolladores y creadores. El límite no es el cielo, está mucho más allá», enfatizó.

Fuente: ATB

