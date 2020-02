Narco laboratorios flotantes, la nueva estrategia de los cárteles para evitar pérdidas

“Alguien de México me dijo que aquí había algo que hacer y me ofrecía 3 mil euros al mes. En México trabajaba en una distribuidora de tomate, pepino y cebolla, ganando mil 500 pesos a la semana. Cuando te ofrecen 10 veces más de lo normal, lo agarras. Con ese dinero me alcanzaba para mantener a mi familia. Cuando llegué, alguien me dijo qué hacer con lo que había ahí adentro”, declaró. Sin embargo, se negó a dar más información.